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Radware荣获ICSA实验室“卓越信息安全测试奖”

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Radware宣布荣获ICSA实验室2017年卓越信息安全测试(EIST)奖，这是Radware连续第5年成功通过ICSA实验室的信息安全测试。

来源：ZD至顶网安全频道 2017年3月13日

关键字：信息安全 Radware

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，Radware荣获ICSA实验室2017年卓越信息安全测试(EIST)奖，这是Radware连续第5年成功通过ICSA实验室的信息安全测试。

ICSA实验室总经理George Japak表示：“这需要完全符合ICSA实验室信息安全认证标准。ICSA实验室EIST奖项认同了Radware在持续质量改进过程中的承诺及其对创造更安全行业环境所做出的贡献。”

同时，EIST奖项也认可那些可以持续测试产品并维持ICSA实验室信息安全认证的客户。ICSA实验室的客户通过与技术分析师的密切合作，利用产品研发标准，访问研究以及进行团体协作而从中受益，最终目的是进行产品改进，让客户及安全生态系统均可获益。

Radware安全解决方案副总裁Carl Herberger表示：“网络威胁变得日益多样化，并变得更强大。我们为企业提供了他们所需的防护措施，来保护自身及客户免遭当前最险恶的攻击。连续5年通过ICSA实验室的严格测试充分证明了Radware解决方案在实现这一目标上的优势。”

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