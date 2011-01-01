亚信安全中标广州白云国际机场 全方位提升核心业务APT治理能力

亚信安全旗下深度威胁发现设备 TDA、深度威胁安全网关 Deep Edge、桌面安全解决方案OSCE将为白云国际机场在高级持续性威胁防护、端点防护等方面提供更加全面的安全服务，以满足白云国际机场在扩建与发展过程中对网络安全与稳定性的需求 。

近日，云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布中标广州白云国际机场采购项目。亚信安全旗下深度威胁发现设备 TDA、深度威胁安全网关 Deep Edge、桌面安全解决方案OSCE将为白云国际机场在高级持续性威胁防护、端点防护等方面提供更加全面的安全服务，以满足白云国际机场在扩建与发展过程中对网络安全与稳定性的需求 。

广州白云国际机场是中国三大国际枢纽机场之一，更是亚洲乃至世界最为繁忙的机场之一。截止2016年底，白云机场航线网络已覆盖全球200多个通航点，其中国际及地区航点超过80个，通达全球40多个国家和地区。随着白云机场扩建工程的开展，白云机场将进一步成为集高铁、地铁、城际轨道和高速公路多种交通方式于一体的交通中心和换乘枢纽。在业务量暴增、业务种类扩充的同时，流窜于网络中的病毒、木马、APT攻击却对机场网络安全提出了严峻的考验，一旦网络攻击得逞，不仅会导致机密航线数据泄露，还会影响航班信息查询、机票购买等业务的稳定性，这对于每年可达6000万常旅客的白云机场来说，后果无疑是极为严重的。

基于保护数据、提高业务系统稳定性等考虑，白云国际机场对网络安全向来都很重视。亚信安全曾多次为广州白云国际机场提供网络安全顶层设计、系统安全加固、系统等级保护等咨询方案，并得到了机场领导及技术部门强烈认同。在本次网络安全系统升级的过程中，亚信安全提出的安全方案再次得到了采纳。

在该方案中，亚信安全深度威胁发现设备 TDA可帮助白云机场快速掌握全网络的情报来侦测并响应 APT 攻击与未知威胁，在与深度威胁安全网关 Deep Edge联动之后，可协助安全管理员快速响应，建立实时的定制化防御策略来防范黑客攻击。亚信安全桌面安全解决方案OSCE作为中大型企业的终端安全最佳解决方案，则拥有针对未来而设计的弹性架构，可让客户通过插件来自定义自身的威胁防护与数据保护。

综合来看，解决方案充分发挥了亚信安全全方位、多角度、立体化以及与现有方案易于集成的高级威胁防御能力，同时针对端点安全弱点通过OSCE进行了专项加固，可确保白云机场的核心数据资产免遭窃取或破坏，保障核心业务稳定、可持续运行。