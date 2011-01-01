Radware收购Seculert，提升数据中心安全性

Radware收购Seculert，Seculert技术可以实现机器学习和自动化威胁分析，提升数据中心安全性

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司成功收购了云端SaaS防护措施提供商Seculert，Seculert的SaaS安全服务为企业网络提供防护，并保护企业免受数据泄露侵害。

此次收购使Radware攻击缓解系统具有更强的机器学习技术和大数据分析工具，可以实现高级威胁分析，从而大大增强Radware攻击缓解系统的能力。利用大数据平台，通过高级基于行为分析技术和使用大规模处理的机器学习学习技术，收购Seculert还将进一步强化Radware解决方案的组合功能。

Radware首席技术官David Aviv表示：“收购Seculert之后，Radware可以利用机器学习技术及其数据分析平台，将Radware核心的专业技术从攻击分析扩展到威胁分析，从而可以提供数据中心安全形势的全景式视图。这些功能将Radware的攻击缓解范围从实时和短期攻击缓解扩大到包括对隐形攻击活动在内的检测。Seculert尖端技术和强大团队的加入可以帮助Radware更好地实现为客户和合作伙伴提供最佳创新的承诺。”

Seculert研究开发副总裁兼总经理Nissim Pariente表示：“我们很高兴可以加入Radware，这样才有机会扩大我们的技术覆盖范围。我们相信，将Seculert技术整合到Radware产品中将提供增强的数据中心安全和防御措施。”

Radware希望此次收购对2017年的收入不会造成任何重要影响，仅仅会稍微地冲减2017年的每股盈利，然后会提升2018年的每股盈利。