Radware攻击缓解解决方案助美国移动运营商进行移动网络扩展

Radware宣布已经为美国主要移动运营商提供了攻击缓解解决方案。

日前，为用户提供最佳服务水平的全球领先的虚拟数据中心、云数据中心和软件定义数据中心应用交付和网络安全解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，Radware为美国主要移动运营商提供了攻击缓解解决方案。

该移动运营商网络管理着手机漫游网络的大量IP地址，并且持续抵御着DDoS攻击。过去一年间，该移动运营商网络遭受了多次重大攻击，这导致了对超高容量平台的需求的提升。由于Radware攻击缓解系统可以在无需人工干预的情况下帮助该运营商自动检测并缓解攻击，因此备受此运营商的青睐。

该运营商需要通过整体的基础架构升级来实现其扩大网络带宽的需求。其寻求的是一种可以保护其网络并具有良好攻击缓解能力扩展性的安全解决方案。为了支持日趋增长的带宽，扩展后的网络要求100 G的连接支持能力。Radware的解决方案满足了该运营商的所有需求，解决方案在美国多个地点部署了多台DefensePro®设备。

Radware美国西部销售副总裁Bob Simpson表示：“该大型移动运营商之所以选择Radware是因为我们能够满足他们的网络带宽和安全需求。利用Radware的解决方案可以不间断地、实时地、自动地缓解针对他们的攻击。”

Radware实时行为分析技术可以在18秒内探测到攻击的特征码并拦截攻击。RadwareVision管理软件帮助该移动运营商实现24/7的可视性管理，因此他们可以快速确定事件的影响范围，并能够及时向执行主管报告有关更大攻击的信息。