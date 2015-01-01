Radware与全球顶级运营商签署数百万美元的协议，为其虚拟云网络提供攻击缓解措施

Radware的DDoS安全解决方案系列提供了集成的应用及网络安全，可以实现最佳的多层安全架构和DDoS攻击防护。

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware公司宣布，全球重要运营商为云服务业务部署了Radware攻击缓解解决方案(AMS)。这一数百万美元的交易建立在Radware与该运营商长期以来的业务关系之上，多年来，Radware一直为该运营商网络提供DDoS攻击防御。

该运营商正在进行一项网络虚拟化项目，目的是转售云服务。Radware AMS提供的路径内防护措施，持续自适应的行为分析，持续采集正常流量基线的自动更新，从而检测行为模式并获取攻击轨迹，Radware AMS的上述安全特性可以自然契合该项目的部署环境。使得该运营商可以在几乎不出现误报的情况下管理大型流量，在和平时期也不会发生延迟，这对大型运营商网络而言至关重要。

Radware全球运营商销售及业务发展副总裁Mark Mcllvane表示：“运营商不仅要保护自身网络资产的安全，还需要保护他们为客户提供的服务。由于DDoS攻击变得越来越频繁，越来越复杂，持续时间也越来越长，因此该运营商在持续向云和虚拟化世界转型的过程中采取了积极的态度，保护自身网络的安全。”

Radware的DDoS安全解决方案系列提供了集成的应用及网络安全，可以实现最佳的多层安全架构和DDoS攻击防护。Radware提供了最高的防护精度，可以保护合法流量的基于行为的专利检测措施，以及可以实现零日攻击防护的实时特征码生成技术。Radware混合DDoS防护措施集成了永远在线的检测和缓解(本地或云端)、基于云的大流量DDoS攻击防护、清洗以及24x7的紧急响应团队(ERT)支持。Radware的Defense SSL防护措施支持防范所有类型的加密攻击、模糊TCP SYN洪水、SSL协商洪水、HTTPS洪水和加密Web攻击。