Radware拿到数百万美元合作协议，提供安全服务支持

Radware宣布将于未来三年为全球其中一家最大的内容交付网络(CDN)服务提供商的安全即服务（SaaS）业务提供网络安全基础架构，该订单总值数百万美元。

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，将于未来三年为全球其中一家最大的内容交付网络(CDN)服务提供商的安全即服务（SaaS）业务提供网络安全基础架构，该订单总值数百万美元。

RadwareDDoS安全解决方案系列提供了集成的应用及网络安全解决方案，可以实现最佳的多层安全架构和DDoS攻击防护措施。该解决方案借助利用专利保护的网络行为分析技术提供最高的防护准确度检测措施，用于保护用户合法流量，以及实时特征码生成技术帮助用户免受零日攻击侵扰。Radware DDoS防护措施提供了业界最高的缓解容量，可以以330M PPS(每秒数据包数)的速率处理高达400 Gbps的流量。

Radware全球服务合作副总裁Igal Toledano表示：“安全即服务是该CDN提供商的重要收入来源。该提供商的任何操作都需要敏感且持续更新的安全基础架构。Radware安全解决方案能够确保该CDN提供商可以为客户提供最快且质量最高的DDoS检测和缓解措施，无延迟、无宕机，也没有任何迟缓。”

该协议为此CDN提供商提供了可供订阅的Radware紧急响应团队每周和特别安全更新、全球范围内Radware安装库的全面维护以及Radware ERT团队的优先响应时间和SLA，以便实时进行攻击缓解。