拯救教育平板电脑 为孩子们撑起“保护伞”

在“互联网+教育”得到大力倡导的今天，使用平板电脑为教学内容提供教学工具与内容支撑已经成为主流趋势。然而，其中的安全隐患却值得教育界广泛关注，稍不留神就可能导致学生接触到不健康的网络信息。

在“互联网+教育”得到大力倡导的今天，使用平板电脑为教学内容提供教学工具与内容支撑已经成为主流趋势。然而，其中的安全隐患却值得教育界广泛关注，稍不留神就可能导致学生接触到不健康的网络信息。近日，某学校就暴出了“教育平板涉黄事件”，学校高价采购的教育平板不仅没能发挥预想中的效果，反而从官网跳转到了黄色网站，在社会引发了“轩然大波”。

这个事件让我们不得不重新审视教育平板电脑的采购审核以及安全管理问题，如果不能在这方面进行严格管理，那么教育平板电脑甚至可能成为毒害孩子的“毒窝”。

互联网教育时代，教育平板到底有哪些“坑”？

在很多人看来，教育平板电脑很简单，无非是在平板电脑上安装教育软件，提供教学课程、课外辅导等教学内容，这种方式用来部署单台或是少数几台教育平板，自然问题不大，但是一旦平板电脑部署的数量达到几百乃至上千台，这个问题就变得非常棘手，管理问题随时都可能爆发出来。

最被社会关注的自然是违规内容的浏览问题。由于大多数教育平板都采用了开放的操作系统，因此学生在理论上可以浏览到网络中的各种信息，安装各种应用。但是，这些信息和应用却不一定都是适合学生浏览的，其中存在着大量色情、暴力等非法信息。而且也可能利用平板电脑访问与学习无关的网站，安装游戏等违规APP，这对正常的教学活动造成极大干扰，使学生不能将精力集中在学习上，家长对此也顾虑重重。

此外，教育平板电脑也存在遭受网络攻击的可能。据分析，在本次教育平板电脑“染黄”事件中，就是由于平板电脑遭到网络攻击，导致学生点击正常网页后跳转到色情网站。而在大规模的教育平板电脑应用中，管理员很难对每台平板电脑的使用进行规范，学生很容易点击恶意网站或是下载到恶意应用，更严重的是，这些网络攻击可能通过内网在不同的设备间移动，导致所有平板电脑都被感染。

启迪国信市场总监张永利表示：“由于学生好奇心强、心智不够成熟，再加上教育平板电脑辅助教学的特殊性，教育平板电脑对于应用环境要求极高，必须要对用户权限、设备使用时间、地点、应用安装、网络浏览等行为进行严格管理，这样才能确保浏览违规内容、系统染毒、设备损坏等情况不会发生，以保障正常的教学活动。”

启迪国信提供严格管控的教育平板解决方案

要化解教育平板电脑在网络环境中面临的威胁，最重要的就是从系统层面对教育平板进行严格的管控。为此，启迪国信携手华为、联想等知名平板电脑提供商，基于EMM企业移动管理解决方案，打造了互联网教育移动终端管控平台，可对教育平板电脑进行高效而安全的管理。

高品质的平板电脑支撑：启迪国信的合作伙伴皆为华为、联想等知名的平板电脑提供商，符合国家的各项强制性规范，不仅稳定性高、售后服务完备，而且提供了强大的性能以支持教学活动的开展。

高效的安全管控功能：启迪国信移动终端管控平台提供了安全桌面、应用黑白名单、应用防卸载等关键功能，在开启白名单之后，学生只能安装指定的应用，外部的应用将无法安装，能够防止安装非法APP及游戏。此外，平台还提供了安全浏览器，能够对网络内容进行严格的审核，禁止浏览非法网页，保障正常教学活动开展。

从源头减少病毒攻击事件：大多数病毒攻击事件都是由于学生浏览了非法的网络内容，而启迪国信移动终端管控平台对网络内容的严格管理将能在源头上减少病毒攻击事件。另外，平台还提供了安全传输、接入管控等功能，配合安全桌面等应用，可以有效降低终端感染恶意程序的几率，保护重要数据安全性。

统一管理减轻运维负担：在管理平板电脑、更新教学内容的时候，运维人员无需对每台电脑进行手动操作，而是可以借助先进的推送机制，迅速将策略推送到每一台终端，从而大幅降低运维管理负担。

目前，启迪国信互联网教育移动终端管控平台已经在众多学校、教育机构得到成功应用，帮助孩子们在零距离接触互联网教育的同时，撑起了绿色的网络保护伞，获得了学校、家长的高度好评。