 以“爱”之名 为你编织“天罗地网”

不法分子借情人节话题传播恶意程序 伺机盗取用户机密信息

又到了一年一度朋友圈“撒狗粮”的日子了，玫瑰花、恩爱照、示爱信又将开启霸屏模式。当然，也有少不了适合“单身汪”的漂流瓶、网络趣图、情趣小游戏等等。但是，这些以“爱”之名的“诱饵”很多却是不法分子精心设计的“爱情”陷阱。一旦点击了其中携带的恶意链接或是附件，就可能导致账号、密码等个人信息被窃，甚至还有可能成落入不法分子精心布局的网络诈骗之中。趋势科技提醒大家，情人节猎奇更要注意网络链接及内容的安全性，切忌勿因好奇害死猫。

【很多“情人节红包”其实都是网络陷阱】

利用情人节这个绝佳机会伺机而动的不法分子不在少数，在已经监测到的事件中，不法分子会以“情人节红包大赠送”、“你收到了一个新的表白信息”等标题作为噱头，向用户发送包含恶意链接或附件的垃圾邮件。一旦点击，其潜藏的木马病毒就会感染受害者的操作系统，继而盗取受害者的个人信息，甚至有勒索病毒也会借此机会传播，受害者一旦中招，文件或系统将被锁定，除非交纳赎金才能解开。

最近，网络上还出现了一种新型的木马病毒传播手法，不法分子会在邮件中附带比较具有诱惑性的图片（如色情图片、情人节表白信息等），吸引用户点击去查看全部内容。一旦用户点击之后，浏览器就会弹出窗口提醒用户必须输入用户名、密码以进行“验证”，而这其实只是不法分子设下的陷阱，用户中招之后账号密码就会被悉数盗走。

【虚假的认证窗口】

趋势科技（中国区）资深产品市场经理徐江明指出：“利用热门节日进行传播是网络不法分子的惯用手段，此时消费者容易被节日气氛所感染，并因此降低对于网络威胁的警惕程度。而且，不法分子正变得越来越精明，并开始学会了迂回战略，他们有时候不会在邮件或是网页中直接植入恶意软件，以逃脱安全系统的拦截，而是以合法的内容为掩盖，一步步的将用户引入到陷阱之中。”

趋势科技建议用户遵循以下建议，避免情人节变成“情人劫”：

1、不要轻易点击社交平台或是邮件中的链接或是附件：在经过严格的安全验证之前，这些链接或附件有可能藏有恶意软件，贸然点击或导致个人信息或钱财落入他人之手，特别是那些看起来非常具有诱惑性的信息，更需要谨慎核实其安全性。

2、当有人要求你提供用户账号、密码等机密信息时，尤其需要提高警惕，即使这些要求来源于看起来很可靠的网络平台。一个较为稳妥的方式是通过搜索引擎+网址的方式从外部打开该网站，并核实两者是否会有差异。

3、除了提高安全意识之外，消费者最好能够安装趋势科技Pc-Cillin云安全版等具备恶意软件、链接封堵能力的安全软件，PC-cillin云安全版可同时支持Windows、Mac、Android和iOS操作系统，并采用全球独家趋势科技“主动式云端截毒技术”，防堵诈骗、恶意网页速度全球最快，可帮助消费者安全享受情人节的浪漫。