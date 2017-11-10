网络安全问题打七寸，BlackBerry以安全软件面向企业话安全

BlackBerry认为，未来70%的安全价值将由医疗保健、物流运输、能源等B2B等行业驱动，如何做好安全防护这件事，BlackBerry有话说。

计算机网络中的安全问题已经延伸到了网络最外围，终端网络的安全问题日益严峻，业界正在考虑如何通过终端设备防护网络安全。但Gartner预计， 到2020年，全球使用的联网设备数量将达到208亿，IoT设备生成的数据将会达到1.6泽字节，甚至超出预计的数据中心总流量，安全防护从这里入手的难度可想而知。以智能手机业务家喻户晓的BlackBerry认为，未来70%的安全价值将由医疗保健、物流运输、能源等B2B等行业驱动，如何做好安全防护这件事，BlackBerry有话说。

“安全在我们开展手机业务的时候，就是很重要的部分。”BlackBerry北亚区高级总监丁海如是说。在成立之初，BlackBerry就基于安全的架构设计和制造硬件设备，这也是为什么BlackBerry智能手机的头号粉丝是美国前总统奥巴马。2016年9月，BlackBerry宣布开始集中关注软件和服务业务，并命名其企业物联网安全管理策略为BlackBerry Secure。BlackBerry董事长兼CEO程守宗(John Chen)称这个转变为“战略转折点”，现在看来，这次转型实践非常成功。丁海补充：“除了在安全方面由来已久的积累，BlackBerry也在近两年通过收购专业安全厂商，和不断进行战略投资来更好的完善自身安全能力。”至此，BlackBerry已经完全发展成为了一家专注、专业的网络安全软件公司。

BlackBerry北亚区高级总监 丁海

“实际上，安全领域的空白市场已经不多了，这就要求BlackBerry软件安全解决方案有自己的独到之处。”丁海表示，在市场实践中，BlackBerry发现，网络安全问题严峻，市场对网络安全的需求量大且非常迫切。以移动安全管理市场为例，BYOD愈发普遍，全球移动办公发展都很迅速，新的技术和产品不断更新迭代，网络安全问题层出不穷。

BlackBerry的做法是，跟上新技术的更新，通过与设备厂商、软件操作系统厂商的紧密合作，配合新技术的发展演进，为企业提供相适应的、有效的安全防护软件解决方案。“iOS等新系统上线的当天，BlackBerry就有相适应的安全软件上线，BlackBerry在这个方面投入了极大的精力，更新迅速是BlackBerry安全软件系列解决方案的优势之一。”

据了解，BlackBerry的安全产品线主要面向企业，包括移动安全、终端管理解决方案；文档安全、应用安全管理解决方案；嵌入式安全、车载安全解决方案；以及紧急通信管理软件解决方案等。作为补充，BlackBerry通过收购扩展了安全咨询的能力，以安全顾问的方式，既可加深对用户需求的理解，又可以针对客户需求，为客户提供更为定制化的、有效的安全防护建议。

“安全产品能够覆盖的设备比我们想象的要少。”在IoT安全防护领域，“BlackBerry倡导业界在设计研发IoT设备时率先考虑安全问题，以保障和提升生产力。”丁海表示，BlackBerry将EoT（Enterprise of Things）作为其主要关注方向。“IoT包括很多子集，BlackBerry将其中的EoT视为重点是因为，相对于个人信息安全，企业信息安全一旦遭到破坏，将会造成更大的损失，产生更严重的后果。”此外，BlackBerry认为，物联网产品激增的同时愈加简单化，简单添加IP地址的小型物联网设备一旦成为攻击的入口将会产生很大的影响，为了提升物联网安全防护的实时性以及覆盖率，BlackBerry决定以EoT为工作重点；第三，BlackBerry将人视为安全防护的关键，面向企业提供IoT安全能力不仅能从侧面教育用户的安全意识，还能优化IoT设备的易用性，形成物联网设备安全性好、可用性高、使用者安全意识提升的良性循环。

丁海举例介绍到，对于智能家居等小型联网设备，BlackBerry将防护重点放在操作系统中，将物联网设备归纳到管理对象中，一方面保护操作系统自身不受安全威胁，另一方面确保设备不成为攻击别人的通道；再以车载安全为例，为了使汽车具有安全基因，BlackBerry也从车辆的操作系统入手，内置包含可控安全器件的BlackBerry安全软件，引导汽车制造商教育用户的同时，进一步开发市场潜力。

未来，BlackBerry将继续与不同领域的合作伙伴紧密合作，开放安全软件接口，提供全面的软件和服务包，扩大安全能力覆盖面，共同开发市场，根据企业级客户的具体需求，发挥产品更新迅速优势的同时注重产品的本地化处理，“BlackBerry十几年前进入中国之初，就在本地建立了自己的数据中心，现在经过一系列收购工作，我们的安全能力获得了更全面和强劲的提升，接下来，我们会抓紧补足产品的本地化功课，为国内企业加持更优质的安全防护能力。”