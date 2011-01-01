“网络小偷”闯进无人超市 购物尝鲜要捂紧“钱包” 无人运营模式潜藏安全风险 或导致个人信息被窃取

无人超市似乎成为共享单车之后下一个炙手可热的“风口”，但也有网络不法分子借此事件的热度，通过更换二维码、谎称提供官方APP下载渠道等方式传播恶意软件，窃取消费者的个人信息。

一夜之间,无人超市似乎成为共享单车之后下一个炙手可热的“风口”，其充满科技感的运营模式更是让很多人惊叹，而更多的“无人运营”概念也开始盛行起来。但是，也有网络不法分子借此事件的热度，通过更换二维码、谎称提供官方APP下载渠道等方式传播恶意软件，窃取消费者的个人信息。趋势科技提醒大家，在忙着尝鲜的同时，一定要提高安全意识，并安装趋势科技PC-cillin云安全软件移动安全版等安全软件进行防范。

在目前的“无人超市”运营中，很多的场景涉及到与消费者手机的交互。例如，在进入无人超市之前，消费者需要先扫描超市的二维码以获取服务许可，在选择商品、支付的时候往往也需要借助扫码等操作，这个环节也为不法分子提供了可乘之机。由于缺乏监管，不法分子有可能将官方二维码更换为定制的二维码，诱导消费者提供自己的个人信息甚至转账付款。

此外，不法分子也可能伪造无人超市的官方提示，谎称消费者可以通过下载特定的APP来获取商品优惠，而实际上，这些APP往往是山寨APP或是彻头彻尾的恶意APP，其在界面上往往高度模仿正规的APP，但实际上，这些APP在安装之后会潜入到消费者的手机系统之中，窃取通信录、短信、照片等个人信息，甚至会锁住受害者手机以勒索钱财。

趋势科技移动安全产品总监金敬秀指出：“在无人超市等新型运营模式中，存在的最大安全隐患就是缺乏人工的监管，容易导致不法分子通过监管盲区来从事网络犯罪活动。而且，借助其话题热度，不法分子也会在网络上散播相关信息，诱导消费者下载恶意软件，由于其在运作方式、软件特征上高度模仿官方软件，消费者的鉴别难度也显著提升。”

趋势科技提醒消费者在体验无人超市带来的便利时，最好能够遵循以下几点建议：