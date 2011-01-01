Radware为美国XO通信公司提供全新的DDoS缓解服务

Radware®公司宣布，领先的企业级ISP提供商XO通信公司(XOCommunications)推出了基于Radware攻击缓解系统的分布式拒绝服务(DDoS)攻击缓解服务，作为其安全服务产品系列的重要组成部分。

日前，为用户提供最佳服务水平的全球领先的虚拟数据中心、云数据中心和软件定义数据中心应用交付和网络安全解决方案提供商Radware®公司宣布，领先的企业级ISP提供商XO通信公司(XOCommunications)推出了基于Radware攻击缓解系统的分布式拒绝服务(DDoS)攻击缓解服务，作为其安全服务产品系列的重要组成部分。Radware将保护XO的数据中心免遭网络安全威胁的侵扰，并为XO的客户提供增值DDoS缓解服务。

XO总部位于弗吉尼亚州赫恩登，拥有并运营着全球最大的高质量IP和以太网网络，为客户提供国内和国际通信服务。据XO称，客户之所以选择XO通信公司，是因为XO网络的质量和网络覆盖范围、创新性产品和服务的广泛性及其可满足客户需求的个性化咨询服务。

近日XO安全服务产品系列中添加的Radware DDoS缓解服务为XO客户提供了由网络安全专家推荐的必要安全实践组件，可以帮助客户缓解严重的网络攻击。部署XO DDoS缓解服务之后，客户可以在网络遭受到DDoS攻击之前规避高昂的意外开销。

XOCommunications产品管理总监Eric Points表示：“为了向客户提供最佳选择，我们一直在寻求可以帮助我们交付全面的DDoS缓解解决方案的提供商。通过提供满足客户需求的缓解服务，Radware使我们具有了提供不同等级服务的能力。Radware解决方案提高了攻击响应速度并且可以与第三方检测工具进行良好的协作。其高缓解能力和每秒数据包防护能力完全符合我们的需求，并且能够随着企业业务的增长而进行持续扩展。”

Radware美国西部销售副总裁Bob Simpson表示：“XO为根据客户的数据业务提供了关键的网络访问服务。XO的客户无法忍受业务访问下降的情况，而且随着攻击速度的增长，XO也需要自动化的DDoS缓解措施来应对大规模的攻击。利用Radware的服务，XO可以帮助其客户实现更高的业务目标，并为其网络提供保护。”