 美国特朗普Twitter账号存在安全隐患：若被黑将引发政治地震

美国新闻聚合网站BuzzFeed近日评论称，在没有特殊安全保护措施下，美国当选总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)的Twitter账号可能被黑客利用来谋取经济利益，引发地缘政治动荡，甚至还可能出现更糟的情况。

美国新闻聚合网站BuzzFeed近日评论称，在没有特殊安全保护措施下，美国当选总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)的Twitter账号可能被黑客利用来谋取经济利益，引发地缘政治动荡，甚至还可能出现更糟的情况。

以下为文章概要：

当下全球最具影响力的消息发布平台莫过于特朗普的个人Twitter账号。在过的六周时间里，特朗普的Twitter账号左右市场动向、就继任政府的外交政策发号施令，并成功转移了全球媒体的关注点。就在日前，特朗普的Twitter账号还导致日本丰田公司股价下跌。与此同时，需要指出的是，特朗普的Twitter账号极其不安全。

这个账号以前关注明星之间的八卦也就无关紧要，但特朗普当选总统后，这个账号已经具有相当大的影响力，再加上其发出的推文不具有可预测性。这些因素加在一起，使得特朗普的Twitter成为黑客尤其“青睐”的对象。

这并不是在夸大其词，因为通过发布简简单单的140个字符可能获得一大笔财富。如果有人进入了特朗普的Twitter账号，他们可能对一家上市公司进行任意的点评，特朗普此前也做过这样的事情，这可能令该公司的股价出现相应的波动。

一个名为Trigger的市场追踪应用甚至已经有了这样的警报功能：当特朗普的推文涉及某家上市公司时，就会有推送提醒。

如果黑客有干扰地缘政治的动机，他们可能通过特朗普的Twitter针对某国或某位领导人进行赞扬或批评，并修改外交政策。如果黑客心胸狭窄，他们可能直接在推文中向自己敌人发难，鼓动起近1900万粉丝发起攻击。

更为要命的是，特朗普的推文风格与美国现任总统贝拉克•奥巴马(Barack Obama)按套路出牌，反复斟酌的路数大相径庭。因此，通过不法途径进入特朗普Twitter的人就可以仅凭模仿口吻轻易实现他们的目标。例如，2013年入侵美联社Twitter账户的黑客就通过发布白宫爆炸的虚假消息，导致道指下跌150点。

这并非遥不可及的猜想。先抛开所谓的俄罗斯黑客攻击阴影，仅仅过去一年，形形色色的名人或组织的Twitter账户有被黑过或有过异常登录的情况，其中有演员、政客以及国际体育组织，甚至Facebook创始人马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)和谷歌CEO桑达尔•皮查伊(Sundar Pichai)也未能幸免。

很多入侵行为并不需要高超的技术或能力，动机不纯者通常可以通过一些具有发推权限的第三方应用进入账号。这些黑客都未必是专业人士或拥有多少资源，有些黑客行为就是一些沙特年轻人发起的。特朗普账号以前就被黑客入侵过的历史。2013年，就有人用他的账户发了几句美国说唱歌手李尔•韦恩(Lil Wayne)歌词。

因此，谁将来确保美国当选总统Twitter账号的安全？

据在竞选期间管理过希拉里•克林顿(Hillary Clinton)社交账号以及运营奥巴马社交账号的多位人士称，Twitter针对政治人物并没有提供特殊的安全措施。

2012年负责奥巴马社交媒体战略运营的劳拉•奥林(Laura Olin)表示:“我没发现Twitter有什么针对公众人物社交媒体账号的独立安全措施。Twitter就像其他软件一样，使用双重认证。我惊讶于这至今都没有发生改变。尤其是在所谓的俄罗斯黑客攻击传闻之后。”

Twitter拒绝就此事进行置评。

据奥巴马白宫的在线事务总监阿历克斯•沃尔(Alex Wall)表示，官方的@POTUS(president of the United States)账号确实存在特殊安全协议，不过仅在用户端。这些均由白宫通信局(White House Communications Agency)设置，后者负责为总统及工作人员提供“通信支持”，这种保护提供多个密码层，并限制可连接官方账号的加密设备数量。

沃尔指出：“一小批设备受到严密安保措施的保障，必须非常小心地使用。”

沃尔也曾出任希拉里的美国社交媒体总监，他表示希拉里团队本也打算在赢得大选后采用相同的协议。如果特朗普同意采取这些预防措施，而且只从@POTUS账号发推文，被黑的可能性就会降低。

然而，这似乎不太可能。即将上任的白宫新闻秘书肖恩•斯派塞(Sean Spicer)本周早些时候接受福克斯新闻采访时表示：“他可能通过两个账号发推文，或者他有自己的选择。”

此外，斯派塞和未来的白宫幕僚长雷恩斯•普瑞巴斯(Reince Preibus)还承诺将重新审视白宫每天发布消息的方式，此举意味着Twitter未来可能承担发布更多消息的重任，这不得不令人更加担忧。

现在尚不清楚有多少设备登录了特朗普的Twitter账号，更别说这些设备有多少应用有进入Twitter发布推文的权限。

特朗普的过渡团队尚未就置评请求进行回应。