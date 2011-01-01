中美三大白帽平台将齐聚2017补天白帽大会

3月30日，由中国最大的漏洞检测与响应平台“补天”主办的补天白帽大会将在深圳召开。届时，美国知名白帽平台HackerOne以及Defcon黑客大会的defcon group也将参会并分享精彩议题。

3月30日，由中国最大的漏洞检测与响应平台“补天”主办的补天白帽大会将在深圳召开。届时，美国知名白帽平台HackerOne以及Defcon黑客大会的defcon group也将参会并分享精彩议题。中美三大白帽平台齐聚，公安部、cncert、国测等政府部门领导将发表演讲，超过百位中外白帽子、百余家企业代表共聚一堂，大会旨在建立沟通桥梁，建立企业与白帽子协同机制，全方位解决社会网络安全隐患。

开放白帽资源 打造安全强平台

据了解，随着互联网技术的快速发展和广泛普及，不管是个人、企业还是国家层面，都面临着各种各样的网络安全隐患，主要表现为漏洞。截至2016年11月15日，360网站卫士共拦截各类网站漏洞攻击17.1亿次，全年遭受到攻击的漏洞网站共计63.6万个，网络安全形式还很严峻。整体安全意识和技术相对比较落后，难以进行全时的、有效的漏洞检测和修复，导致漏洞事故频发，漏洞隐患较为严重，已成为互联网世界中不可忽视的社会问题。

本次补天白帽大会围绕“公益+开放+协同”三个基本点，旨在集聚民间优秀白帽子的力量，把补天平台积累数年的优秀白帽资源和安全数据、安全报告等开放给社会，充分整合政府、企业、民间白帽子的安全力量，打造一个高度协同的安全平台，全方位解决社会网络安全隐患。

同时，大会还将介绍补天平台2017年规划，发布2016年5大漏洞，并解读当前网络安全形势。会上，公安部和中国信息安全测评中心、国家信息技术安全研究中心相关领导将发表重要演讲；与会安全专家、精英白帽子、厂商代表将就当前安全形势和最新研究成果进行分享交流。

中美三大平台齐聚 国外大咖悉数到场

而此次大会最大亮点，无疑是HackerOne、DEFCON以及补天平台三大国内外安全平台齐聚一堂、众多国外安全大咖悉数到场共同探讨安全大事。

HackerOne是一个总部位于美国旧金山的漏洞众测公司，目前该平台拥有来自150多个国家的注册黑客3000多人，漏洞众测合作企业达500多家。DEFCON黑客大会则是全世界黑客关注和向往的盛会，每年有超过7000名黑客和全球安全公司和安全机构的专家、以及美国国防部、联邦调查局、国家安全局等政府机构的官员参加这一聚会，并分享最前沿最酷炫的研究成果。

中美三大平台云集了当前世界顶级的白帽高手，其水准代表了全球安全攻防方面的顶级水平。此次齐聚补天白帽大会，分享交流漏洞挖掘与安全功防方面的最前沿议题，无疑将是网络安全领域的一次“华山论剑”。

网络攻防 是全球厂商的战斗

补天平台负责人白健介绍：对于全社会来说，解决网络安全隐患需要更多的资源和漫长的时间投入。不管是个人、企业还是国家，仅靠自身是无法解决网络安全问题的。全社会的网络安全需要多方力量的协同，在漏洞响应方面，尤其需要充分发挥民间白帽的力量，实现实时的、高效的漏洞挖掘与响应，为全社会提供第三方安全助力，这就是补天平台的事业理论，协助保护全社会网络安全的解决方案，也是补天平台需要承担的社会责任和社会使命。

据悉，360企业安全集团在今年2月份旧金山举办的RSA大会期间，就与多个知名漏洞响应平台进行深入磋商，共同搭建世界白帽协同机制，在漏洞响应、安全测试等多方面展开合作，以应对全球化的网络攻击和日益猖獗的全球信息泄露及数据贩卖行为。

此次深圳举办白帽补天大会，其目的同样是联合国内外安全厂商、平台，致力于协同全社会多方力量，尤其是民间白帽子力量，实现实时的、高效的漏洞挖掘与响应，为全社会提供协助保护网络安全的解决方案。

“我们将在安全测试、漏洞通报等多方面展开合作，并选择合适的时间签署合作备忘录”， 补天漏洞响应平台负责人白健表示。