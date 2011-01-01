亚信安全成为 “上海网络与信息安全监测预警平台” 首批发起单位

“上海市网络与信息安全应急基础平台”建设工作推进会议上，亚信安全成为“上海市网络与信息安全监测预警共建、威胁信息共享战略协作倡议” 首批发起单位，为推动我国网络信息安全生态体系的发展与完善再添动力。

近日，由上海市经济信息化委与上海市网络与信息安全应急事务管理中心等政府单位组织，由上海多家金融、电信、交通、能源、政府等行业重点信息安全保障单位参加的“上海市网络与信息安全应急基础平台”建设工作推进会议上，云与大数据安全的技术领导者亚信安全成为 “上海市网络与信息安全监测预警共建、威胁信息共享战略协作倡议” 首批发起单位，为推动我国网络信息安全生态体系的发展与完善再添动力。

【亚信安全成为 “上海市网络与信息安全监测预警共建” 首批发起单位】

为贯彻落实上海市政府明确的“建成网络与信息安全应急基础平台”的年度任务，提升上海市信息安全监测预警与应急响应能力，上海市网络与信息安全应急事务管理中心、亚信安全等19家机构共同发起了监测预警共建、威胁信息共享协作倡议，旨在顺应有关工作要求和信息安全发展规律，共建全市综合性的监测预警技术平台，通过充分共享各方收集到的信息安全威胁信息，强化上海网络与信息安全风险、威胁、事件的处置应对，及时化解和消除区域性、公共性的安全威胁。倡议的启动和实施，将为国家建立相应机制提供有益探索和经验。

【上海市网络与信息安全监测预警共建威胁信息共享战略协作倡议正式发起】

会议中，亚信安全华东区销售总经理谷荆州代表 19家信息安全企事业单位宣读了倡议书并表示：“当前上海正加快推进以泛在化、融合化、智敏化为新特征的智慧城市建设，城市信息安全治理面临漏洞风险集中高发、外在攻击威胁严重等新特点，风险隐患向云平台、移动应用、工业控制系统、手机终端集聚，安全事件不断向各类法人、普通市民蔓延，严重影响城市网络运行安全。亚信安全秉承着为国家提供网络和云与大数据产业的安全保障，为用户提供国际领先的产业互联网安全技术和解决方案的愿景，将积极协助上海市经济和信息化委员会，为建成网络与信息安全应急基础平台贡献力量。”



【亚信安全华东区销售总经理谷荆州代表 19家信息安全企事业单位宣读倡议书】

近年来，亚信安全多次与国家机构展开合作。亚信安全和公安、通管局、运营商共同建设的电信业反欺诈态势平台，自2016年二季度投产以来，已破获该类案件1895起，帮助240万人次免遭网络恶意欺诈，挽回用户损失72亿元，取得了良好的治理效果和社会反响。

另外，亚信安全还加入了“云安全服务联盟”，携手合作伙伴推动云计算产业健康发展；联合国家计算机病毒应急处理中心，发起病毒疫情调查；参加我国网络安全技术标准制定，全力推动运营商安全标准体系建设；联合相关机构共建亚信网络安全产业技术研究院（简称：产研院），建设国际一流的网络空间平安城市、云安全、大数据安全、工业互联网安全“四大”实验室，用产业协同创新提升自主可控能力，以核心技术创新托起网络强国梦。