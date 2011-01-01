IDC：2016年UTM和防火墙市场双位数增长，推动全球安全一体机市场扩张

根据IDC全球安全一体机季度追踪报告，2016年第四季度整个安全一体机市场无论是厂商收入还是出货量都呈现正增长态势。

ZD至顶网安全频道 03月12日 综合消息： 根据IDC全球安全一体机季度追踪报告，2016年第四季度整个安全一体机市场无论是厂商收入还是出货量都呈现正增长态势。该季度全球厂商收入同比增长9.2%至32亿美元，户货量创历史新高，单季度出货量达到764974台，同比增长21.4%。从2016年全年来看，全球安全一体机收入增长8.9%至115亿美元，全球出货量增长17%略高于270万台。

全球市场的增长趋势主要受到了统一威胁管理（UTM）子市场的推动，在过去5年中UTM市场的规模增长近3倍，在2016年达到了创新高的56亿美元收入，同比增长16.7%，是所有子市场中增幅最高的。当前UTM市场几乎占到了安全一体机全球收入的近50%。防火墙和内容管理子市场也在2016年实现了环比收入增长，分别是10.4%和0.8%。入侵检测集预防、虚拟专有网络（VPN）这两个子市场在2016年收入疲软，同比分别下滑了4.6%和4.3%。

区域亮点

亚太（包括日本）在全球安全一体机市场收入占比为28%，是2016年支出双位数增长的主要推动力。亚太（不包括日本）的同比收入增幅最为抢眼，为18.7%，其次是日本为16.9%。较为成熟的区域例如美国和EMEA总体在安全一体机市场中占比65%。这两个区域都是个位数增长，EMEA和美国的同比增幅分别为6.8%和5.1%。

IDC安全产品研究分析师Elizabeth Corr表示：“在过去的这个季度中，每个地区都实现了增长，特别是亚太区增长抢眼。防火墙和UTM仍然是增幅最高的细分市场。”