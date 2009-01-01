Gartner：2017年全球信息安全支出将增长7%达到864亿美元

根据Gartner的最新预测，2017年全球信息安全产品及服务支出将达到864亿美元，相比2016年增加7%，到2018年预计该支出将增加到930亿美元。

至顶网安全频道 08月21日 综合消息： 根据Gartner的最新预测，2017年全球信息安全产品及服务支出将达到864亿美元，相比2016年增加7%，到2018年预计该支出将增加到930亿美元。

Gartner预计，在基础设施保护领域，增长中最快的是安全测试市场（尽管基数较小），由于持续的数据泄露和对应用安全测试作为DevOps的需求不断增长。对新兴应用安全测试工具的支出，特别是交互式应用安全测试（IAST），将为该领域在2021年前的增长做出贡献。

安全服务仍然是增长最快的细分领域，特别是IT外包、咨询和实施服务。然而，硬件支持服务增长缓慢，这主要是由于采用虚拟应用、公有云和软件即服务版本安全解决方案，这将减少对整个附加硬件支持的需求。

Gartner首席研究分析师Sid Deshpande表示："CEO和董事会越来越清楚地意识到对于安全事件对业务的影响，以及不断变化的监管环境导致对安全产品和服务的持续支出。"

"然而，提高安全性不仅仅是关于对新技术的支出。正如最近全球安全事件的不断发生，基本的权利变得从未如此重要。企业组织可以通过解决基本的安全问题和风险相关因素--例如以威胁为中心的漏洞管理、集中式的日志管理、内部网络分段、备份和系统强化来显著改善他们的安全状况。"

Gartner对信息安全市场预测背后的其他预测还包括：

欧盟一般数据保护条例（GDPR）引起了人们的重视，到2018年之前，这将推动今天65%的数据保护防御采购决策。

欧盟一般数据保护条例已经导致欧洲各种企业组织的整体恐慌和不安，但这也将产生全球性的影响，因为跨国公司也需要遵守新的法律。企业组织正在致力于强化他们对法律监管的了解，同时那些已经实施了某种数据丢失防御措施的企业组织正在决定他们需要额外投资哪些能力，特别是集成的DLP例如数据分类、数据掩藏和数据发现。此外，那些还不具备强大的DLP措施的企业组织正在寻求提高这方面的能力。

到2020年前，所有管理安全服务（MSS）合同中有40%都将捆绑其他安全服务以及更广泛的IT外包（ITO）项目，高于当前的20%。

为了应对在短时间内设计、构建和操作一个成熟安全项目的复杂性，很多大型企业组织正在寻求那些提供与MSS一起售卖的可定制交付组件的安全咨询和ITO提供商。因为ITO提供商和安全咨询公司在改善MSS的成熟度，客户将有更广泛的捆绑和服务包选择范围，通过这些选择来消费MSS产品。与ITO和安全外包教育相关的大型合同将推动2020前MSS市场实现显著增长。

到2021年，在中国有超过80%的大型企业将采用来自本地厂商的网络安全设备。

中国最近批准的网络安全法律将继续让中国本土厂商取代美国制造的网络安全产品。Gartner预计，尽管亚太地区的最终用户支出在2016年增长了24%，但是从2018年开始将恢复个位数增长，这是平均销售价格（ASP）下滑的结果，因为中国解决方案的定价越来越有竞争力。