中兴推出ZXSEC AVG防病毒网关

为应对日益增强的混合型攻击，中兴推出ZXSEC AVG 防病毒网关系列产品。防病毒网关部署在网络出口或关键节点处，在恶意程序进入内部网络前就被清除掉，成为用户网络的一道安全屏障。

随着网络的日益发展和应用软件的变化，繁多的应用软件的更新带来了多种形态的网络攻击和垃圾流量。这些日益增强的混合型攻击集成了网络层和内容层数据的威胁，以当前基本都会嵌入部分黑客程序和木马。入侵用户后，迅速在内部网络行成DOS/DDOS攻击，或者进一步渗透到核心资产，形成APT攻击，造成重大信息安全事件。

为应对这种情况，中兴推出ZXSEC AVG 防病毒网关系列产品。防病毒网关部署在网络出口或关键节点处，在恶意程序进入内部网络前就被清除掉，成为用户网络的一道安全屏障。

ZXSEC AVG防病毒功能使用业界领先的全规则高效反病毒引擎，可以检测PC恶意代码和移动恶意代码和病毒。结合软硬件一体化的深入优化，可以提供高达40G的病毒防护能力。同时，ZXSEC AVG本地集成多达400万的高质量病毒特征，结合实时在线升级功能，可为用户提供及时的、全面的病毒防护能力。

ZXSEC AVG可处置各种复杂的情况， 可以检测蠕虫、病毒、木马、黑客工具、流氓软件、风险程序等各种类型，支持http、ftp、邮件等多种协议，并提供非完整流、完整流、文件、URL等不同对象的检测，可以应对多层压缩、加壳病毒的检测。同时ZXSEC AVG具有完善的基于场景和基于云分析平台的未知病毒检测能力，结合严格的原厂白名单过滤认证，有效降低误报和漏报。

ZXSEC AVG 防病毒网关的安全策略采用集中展示，独立配置，一体化检测的方案，为用户提供清晰可见的策略展现，最大程度的提升用户使用的体验。应用控制策略、防病毒策略集中展示，独立配置，管理者可以根据不同的管控需求，为不同的用户定制不同的管理策略，灵活方便，维护简单，条理清晰。

中兴ZXSEC系列安全产品在ZXSEC US系列防火墙的基础上，不断推出入侵防御、防病毒等专业安全产品，近期，中兴还将推出WEB应用防火墙、APT防护、上网行为管理等转对特定应用场景的安全产品和解决方案。在解决方案方面，中兴安全团队针对运营商、智慧城市、能源、金融、教育等行业推出了一系列的安全解决方案，在全球广泛应用。面向未来，中兴也即将推出虚拟化安全产品和解决方案，为方兴未艾的云计算潮流保驾护航。