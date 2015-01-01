315曝光|手机充电桩变身个人信息盗取器

央视315曝光了手机充电桩盗取个人信息的恶意行为，犯罪分子利用恶意程序操控充电手机，使用用户的账号进行资金交易。用户使用充电桩后，其手机里会被莫名安装一些APP，用户个人信息、财产安全面临被盗取的风险。

手机充电桩变身个人信息盗取器

央视315曝光了手机充电桩盗取个人信息的恶意行为：用户在公共手机充电桩充电后，犯罪分子利用恶意程序操控充电手机，盗取使用者照片、控制使用者手机向他人发送短信，使用其账号进行资金交易。用户使用充电桩后，其手机里会被莫名安装一些APP，用户个人信息、财产安全面临被盗取的风险。

银行账号、支付宝、微信……手机正在从某种程度上成为人们“身家性命”的新代名词，保护好个人信息安全、财产安全要从保护好手机做起。安全专家建议个人消费者在公共场所使用公共设备充电的时候，不要点击任何要求用户“同意”或者“信任”的手机提示框按钮， 尽量携带自己的充电设备，安装手机防护软件。

个人信息保护刻不容缓

手机充电桩变身个人信息盗取器，信息泄露已经严重威胁到消费者的个人生活。如今的产品质量已不再仅局限于产品的功能、性能、兼容性、可靠性等，网络信息安全正在成为影响产品质量的关键因素。近年来，315消费者权益日开始越来越关注网络安全，有关网络安全的问题频频曝光，“手机APP吸话费的恶意软件被曝光”、“公共免费WIFI 可瞬间盗取你的一切隐私”、“街边二维码千万别乱扫，骗你没商量”。

去年3·15带来的冲击才刚刚开始，今年的3·15主题为“网络诚信 消费无忧”，这是第一次直指行业。今天的3·15除了继续聚焦食品、药品、保健品行业外，仍将网络信息安全作为晚会的一个重点，“电信诈骗”、“个人信息泄露”、“人脸识别造假”一桩桩一件件如此触目惊心。手机充电桩充个电就能把自己的信息全部泄露：个人隐私照片被曝光、手机号码被盗用、支付账号信息被盗取，怎么办？最好的办法就是提高个人网络安全意识，保护好自己的手机，保护好自己的账号。同时也需要网络运营者严格遵守《中华人民共和国网络安全法》相关规定去收集、使用用户信息，不申请不必要的手机系统权限，保障产品的网络安全质量，杜绝因为产品自身网络安全漏洞造成的用户隐私信息泄露。

产品网络安全质量提升建议

提前发现、有效封堵产品网络安全缺陷其实也不难，只要做到下面五点，就能极大提升产品的网络安全质量。

1、给产品加上安全生命线。加强安全培训，让安全培训贯穿于企业的网络安全管理和产品的每个生命周期环节。

2、给产品一个好出身。产品未动，安全先行，在产品顶层架构设计中充分考虑网络信息安全性，将安全性考量纳入产品的整个生命周期。

3、给产品穿上安全的外衣。在产品设计、开发、测试过程中严格注重产品安全性，如源代码的安全性、算法安全性、密钥安全性、SDK安全性、软件产品整体安全性等方面采取对应的网络安全保护措施。

4、给产品做一次全面体检。产品上线前，除了产品的功能、性能、稳定性等方面的测试以外，应着重注意产品的网络安全性测试，可以通过安全检测平台、渗透测试、源码审计等方式全面检查产品的核心控制源代码，发现漏洞，及早解决。

5、给产品做好后续跟踪和检查。产品上线后依然面临着严峻的考验，尤其是接入网络的产品，需要关注其兼容性、是否有山寨产品、流氓广告、钓鱼界面、产品运行情况、业务威胁等，在这一阶段应关注产品运行情况及渠道监测情况，杜绝因山寨产品给自身带来的不良影响，尽可能减少因病毒感染、黑客攻击引发的损失。

信息安全引领购物新时尚

前不久，一款名为“凯拉”的玩具娃娃因网络安全问题被召回，德国联邦网络管理局甚至给这款娃娃下了禁令，并将其列为“非法监听装置”。“凯拉”玩具娃娃也许只是碰巧拉开了因网络安全性较差而召回产品的新消费时代帷幕，但毫无疑问，网络安全消费时代已经开启。无安全，不生态，企业在设计产品时应给予网络安全足够的重视，并提供具备良好网络安全性、信息安全性的产品，消费者在选购商品的过程中也应注重选择网络安全质量较好的产品，在使用过程中应注意保护个人隐私，共同保护消费者自己的权益。