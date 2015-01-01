今年的3•15盘点晚会在即，不禁让人想起了十年前3•15晚会揭示的网络安全类质量问题的报道... ...

2027年3月15日，一年一度的“国际消费者权益日”又到来了，在今年的第37届315晚会以智能终端、车联网等领域的网络安全问题为重点，将通报以下有明显质量问题的、存在网络安全威胁的产品：

一、产品名称：i品牌智能家庭机器人

智能家庭机器人在2027年得到了极大的普及，家家户户都有一两个，端茶倒水、照看陪聊。十年前我们的智能家庭机器人并未普及到如今的程度，其安全问题没有得到应有的重视，本次调查发现，i品牌智能家庭机器人存在以下产品信息安全质量问题：

1.信息感知端未进行认知安全增强。

2.核心控制程序采用低安全强度代码加固技术，或山寨加固技术。

3.数据传输协议存在严重安全隐患。

以上安全问题让i品牌智能家庭机器人容易遭遇外部电子信号入侵攻击，家庭用户或会丧失对其的主动控制权，i品牌智能家庭机器人甚至会做出危害性举动。

二、产品名称：T品牌智能网联车(X27增强版)

据调查，智能联网汽车的销售数据在今年有明显的提升，智能联网汽车在节能减排、便捷驾驶方面皆有良好的表现，但是也不可避免的出现了一些产品信息安全方面的质量问题，具体有：

1.过于追求全息驾驶体验新功能创新，导致新功能与其整体安全规划相冲突，安全防护体系被扰乱，存在严重安全隐患。

2.所采用的部分新型智能组件缺乏检测设施，潜在问题未能及时发现，容易被恶意攻击。

3.数据传输协议存在严重安全隐患，致使遭遇“被远程劫持”几率大大增加。

以上问题显示，T品牌智能网联车(X27增强版)可能被恶意操控，影响车辆安全和驾驶人安全，也有可能导致敏感信息泄露。315在此提醒您，注意车联网汽车及时系统更新和智能组件检测，保障行车安全。

三、产品名称：ReP互联网直播应用2027(V1.026版)

10年前，我们还停留在对违禁违法主播的限制和打击上，对直播应用的软件关注相对较少，今年的12315投诉热线不断接到对存在信息安全质量问题的互联网直播应用的投诉电话，经调查，ReP互联网直播应用2027(V1.026版)存在严重产品信息安全质量问题：

1.直播内容实时审查技术里的一个底层安全漏洞缺陷未进行封堵。

2.AR模块身份认证组件里的超级管理员账号使用默认密码，且未进行组件代码安全增强，导致色情、暴力内容能够绕过审查机制，影响未成年人。

ReP互联网直播应用2027(V1.026版)对直播内容监管存在严重网络安全漏洞，会导致个人隐私被侵犯，甚至传播违法犯罪信息，部分内容会对未成年人带来有害影响。

四、产品名称：兰博币(LNPF)数字货币

十年前我们对数字货币的认识还停留在“比特币”上，而当今的数字货币种类繁多，越来越融入大家的生活，但经315协会调查，兰博币(LNPF)数字货币存在一定的产品信息安全质量问题，主要在以下两点：

1.兰博币(LNPF)数字货币的用户身份认证模块更新机制存在安全缺陷，用户身份安全性难以得到有效保障。

2.兰博币(LNPF)数字货币用户私钥的保存和保护机制存在安全缺陷。

数字货币不能完全等同于虚拟世界中的虚拟货币，因为它经常被用于真实的商品和服务交易，而不仅仅局限在网络游戏等虚拟空间中。所以，数字货币作为重要的交易介质一但出现信息安全问题就会严重影响用户的资金，使用户资金存在被盗隐患，用户机密信息容易被窃取。

五、产品名称：机灵鬼God版智慧安全摄像头

智慧安全摄像头因为其便捷性被广泛应用，不止在公共场所，更是家庭照看老人小孩儿的重要助手，315调查发现机灵鬼God版智慧安全摄像头产品存在信息安全质量问题，危害家庭及组织信息安全：

1.机灵鬼God版智慧安全摄像头端管云信息通信体系存在严重安全缺陷。

2.机灵鬼God版智能终端摄像头微边界防护等级过低，为通过BiS安全认证。

3.机灵鬼God版智慧安全摄像头操作系统透明安全更新模块存在0 Day安全漏洞。

机灵鬼God版智慧安全摄像头存在被恶意控制的问题，用户隐私会被泄漏，甚至会危及用户人身安全。

今年的3•15盘点晚会在即，不禁让人想起了十年前3•15晚会揭示的网络安全类质量问题的报道。

2016年，3•15上的“消费预警”板块曾揭示“公共免费WIFI可瞬间盗取你的一切隐私”；“智能终端也存在安全隐患”；2017年，“追热点”的诈骗形式更多；打击个人信息泄露犯罪成为重点；此外，大数据技术在警方打击网络犯罪中起到更加重要的作用。

今年的3•15在网安方面揭示的产品信息安全问题一是为了切实提醒用户，避免购买和使用存在问题的产品，更是为了警示消费者，网络安全无小事，在使用任何联网设备时都应提高警惕，加强防范自身信息安全。