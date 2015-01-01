梆梆安全的金砖梦想：安全联结世界

参与了连续两天的2017年金砖国家工商论坛，聆听了主席及多国领导人的讲话，感触颇多。随着思考的深入，一个“安全联结世界”的梆梆安全金砖之梦开始在脑海里愈发清晰起来。

序言：参与了连续两天的2017年金砖国家工商论坛，聆听了主席及多国领导人的讲话，感触颇多。随着思考的深入，一个“安全联结世界”的梆梆安全金砖之梦开始在脑海里愈发清晰起来。

刚收到“2017年金砖国家工商论坛”邀请函时，欣喜之情几乎溢于言表。这份请柬的发出，不仅意味着梆梆安全获得了全行业的认可、国家的关注，更意味着梆梆安全已经开始进入国际社会视野。而值此之际，梆梆安全仅仅成立才7年而已。

7年风雨历程，梆梆安全从当初的“保护你的APP”发展到了如今的“保护智能生活”，梆梆安全从一个探索移动安全蓝海市场的初创企业成长成为了全球移动应用安全服务的领导者。我们曾遇到过困难、遇到过挑战，但我们也一直在不懈奋斗、与时俱进，用勤劳、勇敢、智慧书写着梆梆安全的发展进步史。

这里有两张照片，分别是刚进入论坛会场和开幕式结束时的留影。两张照片，定格了“满怀希望”与“坚定信心”这两份心情。

对于梆梆安全而言，参加金砖国家工商论坛，能够从国际社会角度重看网络信息安全，让我们发现了更多希望，网络信息安全大有可为已经毋庸置疑。而各国领导人的演讲，以及与工商业界领袖精英的交流，则坚定了梆梆安全打造网络信息安全“金砖”的决心。

正如主席在开幕式致辞时所言，“我们正处在一个大发展大变革大调整的时代”，“世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展”。在IT世界单机、互联网、移动互联网发展历程的背后，是信息化社会的逐渐成熟、虚拟世界的逐步壮大。ICT技术的每一次变革都带动了信息化时代的跃迁发展，二者之间的精妙配合演绎了一首时代进化协奏曲。

同时在信息化硬币的另一面，其天然的安全缺陷属性，让恶意威胁也逐渐从原始的病毒木马，成长为更具破坏力的APT攻击、勒索攻击、物联网DDoS攻击。而攻击者的身份也由单一的IT技术人员，变成黑帽子、地下黑色产业链、匿名者黑客组织、国家力量甚至是恐怖势力相交杂的综合体。“恐怖主义、网络安全等威胁相互交织，为世界蒙上一层阴影。”

当攻击已经不再是单纯的能力炫耀，当攻击与越来越多的经济利益、商业利益、国家利益、种族利益相关联时，其必将给人民生命财产安全、国家民族安危带来更加巨大的威胁。

因此主席在讲话时提出，作为世界和平维护者和国际安全秩序建设者的金砖国家，所召开的网络安全工作组等会议，就是要加强国际和地区重大问题的沟通与协调，“汇聚金砖合力”。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在所发表的金砖国家未来合作署名文章里也强调，要扩大金砖国家在全球信息安全领域的合作，共同制定相应的合作国际法框架。

从移动应用安全、移动业务安全到物联网安全、人工智能安全并提出共建物联网安全共同体，作为网络信息安全世界里一枚基石的梆梆安全，一方面在抓紧内功淬炼，融聚整合相关技术与相关产品线，从单一的点式防护提升成为数据驱动的多维度纵深防御系统，以平台化的方式实现安全能力对防御目标整体生产环境的覆盖。另一方面，梆梆安全则在积极展开与专家人才、安全生态上下游厂商、国家组织机构的沟通交流，实现泛在化的大合作，聚合各方力量抵御复杂的恶意威胁。

未来梆梆安全将参考“金砖+”模式，扩大合作辐射范围至国际社会，通过与国际顶尖安全专家、安全企业及第三方研究机构的深入沟通合作，完善构筑梆梆安全物联网世界威胁防御体系，丰富物联网安全共同体。将梆梆安全锻造成为技术能力密度更高、安全涵盖空间更广的“超级安全金砖立方体”。

在万物互联的时代里，网络是连接整个信息化社会的基础，而安全则是联结整个数字世界的基石。移动化、数字化、智能化是万物互联世界的典型特征，而梆梆安全正在从这三个层面全力出击，秉持“爱拼才会赢”里所蕴含的锐意进取精神，打造梆梆安全的金砖之梦，向世界贡献梆梆安全智慧力量，助力金砖国家与世界各国的互联互通，开启梆梆安全的“黄金时代”！