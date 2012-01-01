不到两年业务目标剑指一亿指掌易如何成为企业移动安全的“领跑者”？

指掌易进入市场不到两年，而业务目标却逼近一亿的移动安全公司，掌门人王伟更是深谙在生存竞争中，升维思考与降维打击同样重要的道理。

在生存竞争中，升维思考与降维打击同样重要。在战略制定过程中，要先花时间把一个事情想清楚，站在更高的维度看问题，在执行过程中则要比别人更凶狠，利用自身在能力上的优势，展开不对称攻击，这是创业成功的前提。对于指掌易这样一家进入市场不到两年，而业务目标却逼近一亿的移动安全公司，掌门人王伟更是深谙此道。

“对于创业，不要过多关注所谓的市场风口。做一个未来有趋势，现在还很少有人做的事情。‘刚刚好’是创业最好的状态，如果市场已经很火，对于进入者来说就太晚了。如果做的太早，资金支撑会是个大问题。企业的目标是解决客户的实际问题，空谈情怀是虚伪的。”当2010年智能手机市场爆发伊始，很少有人像王伟这样开始关注移动安全这个极少有人做的领域。在他眼里，情怀是值得被尊重的，但给客户创造价值远比情怀更重要。这一态度帮助指掌易开拓市场仅仅两年，业务目标便逼近1亿，更是吸引昆仲资本、华创资本、苹果天使、启迪创投、清控银杏等众多资本方追捧，用短短8个月即完成1.5亿A+轮融资，总融资额近3亿元，刷新了移动安全领域最快的融资速度记录，并荣膺“红鲱鱼亚洲科技100强企业”。

“有所为”与“有所不为”聚焦在自己擅长的企业移动安全领域

作为一名在安全行业沉浸十余年的老兵，王伟在智能手机爆发之初就相信未来移动办公趋势必将带来移动安全的强大需求。根据最新Forrester研究公司数据显示，现在全球移动办公人员的数量已超过十亿，大约占世界劳动力人口总数的三分之一。王伟认为，企业传统的IT安全架构是有着内外网之分的边界理念，对外防止入侵，对内防止泄露。但移动互联网、物联网的边界是模糊的。在这种情况下，不仅原来所有的安全问题依然存在，还会不断的产生新的问题，并且更加复杂，因此企业对安全的市场需求巨大。

为了在移动安全领域更加专注和聚焦，指掌易在创立之初，就做出了取与舍的平衡。将自身的业务范围聚焦在移动端的办公安全领域，只围绕企业的移动安全开发整体解决方案。同时，打造自身两方面的核心竞争力。第一，围绕各种安全的移动办公系统，如企业应用商店、浏览器、邮件客户端、私有云盘、安全通信通道等。第二，深度研发数据安全系统。保证数据在企业移动办公体系内的安全流动，保证移动办公设备的安全，保证数据不会外泄。

王伟认为，能够将移动设备上的个人数据和企业数据有效区分，是BYOD能够在未来得到迅速普及的关键。基于此，指掌易开发出了VSA(Virtual Security Area，虚拟安全域)技术。该技术可在移动设备上为用户生成一个专属的安全虚拟工作区，在工作区中，用户可以自由访问企业应用，而企业业务和数据的安全性可以得到极大保障：如防截屏、防转发、防复制粘贴，禁用蓝牙、摄像头，阻止非法应用下载安装，数据传输和存储加密等。而在虚拟安全以外的应用、数据和设备权限，依然归员工个人控制。这样就解决了企业信息安全和员工个人隐私间的矛盾。

同时，指掌易在VSA基础上开发出了一整套移动办公安全的通用套件，包括安全邮件、安全文档、安全浏览器、安全云盘以及安全通信通道，构成了独有的移动安全办公空间，满足各类通用移动办公需求，在提供优异的用户体验的同时，解决业务敏感数据泄露的问题。

“善用人”和“用对人” 产品、市场、资本三者不可偏废

如果仔细观察一下指掌易的团队结构不难发现，“善用人”和“用对人”是其能够取得今天成绩的两条重要法则，也很大程度上反映出团队在应用管理、安全技术开发、商业拓展等多种角色的合理匹配，以及产品、市场和资本三者的有机结合。团队的成员中既有在安全领域耕耘十几年的技术大咖，还有来自移动互联网公司的资深产品经理和架构师，以及在企业服务领域浸淫多年的老兵。“一定要根据不同团队的特性、资源和发展阶段协调进行，这里面没有谁对谁错，只有谁更适合做什么。”王伟表示。

正是得益于合理配置的团队，依靠着扎实的技术，指掌易获得了用户、市场和资本的认可。基于原创的VSA技术，指掌易可为客户提供企业移动管理(EMM)、移动数据防泄露(DLP)、企业移动安全工作空间等覆盖企业移动安全整个生命周期的解决方案。目前该方案在移动端拥有176项安全能力，也是目前唯一能在iOS和Android两大平台实现全型号支持的移动安全解决方案，在安卓应用市场支持的APP数量超过50万款。

虽然指掌易的产品于2016年下半年才正式进入市场，但其爆发力却不容小觑。一方面，指掌易采用技术合作的方式与各大手机厂商、安全公司、三大运营商和移动应用公司合作，将安全能力输出到了各个领域;另一方面，凭借专业的企业服务团队，为企业级用户提供移动安全解决方案。依托无限拓展的移动安全能力，指掌易目前已与IBM、微软、Google、Intel、三星、华为等科技企业以及亚信、蓝凌、慧点科技等国内信息安全厂商和移动应用开发商，建立起牢固的伙伴合作关系，共同打造完整的移动安全生态链。目前，指掌易估值已超过10亿，随着营收的逐年增加，其估值有望得到更大提升。由此来看，指掌易已率先拿到企业移动安全的船票，全场景、全领域的移动安全时代将促使其进一步打开长空间，并依靠技术优势在这个方兴未艾的领域实现行业领跑。

预计到2020年，国内企业安全市场规模将突破1000亿元。与移动互联网竞争白热化不同的是，企业移动安全的竞争才刚刚开始，无论是安全巨头还是创业团队都站在了同一起跑线，各大移动安全解决方案都有各自的生存空间。整个行业仍处于快速上升阶段，寡头格局远未形成。在这一战中，巨头想要保持优势地位，创业团队则要在围猎中伺机寻找突破点，而谁够得成为最后的“执牛耳者”还不得而知。正所谓善弈者谋势，不善弈者谋子，指掌易凭借技术和资本的双重加持从容布局，在纵横捭阖的棋局中已然窥得行业先机，成为企业移动安全领域最有力的竞争者。