指掌易获3亿投资 解构移动安全背后的资本逻辑

这一年，FakePlayer、Exploid等恶意代码以及木马Zitmo被发现，手机游戏的盗版和破解已经如火如荼。经过七年的用心浇灌，移动安全行业好似一朵时间的玫瑰，如今正散发出馥郁芬芳。

2010年，被业界认为是“移动安全元年”。这一年，苹果发布了iOS 4，Google发布了Android 2.1、2.2和2.3，智能手机真正普及起来。这一年，FakePlayer、Exploid等恶意代码以及木马Zitmo被发现，手机游戏的盗版和破解已经如火如荼。经过七年的用心浇灌，移动安全行业好似一朵时间的玫瑰，如今正散发出馥郁芬芳。

2017年1月，国内移动安全公司指掌易A轮融资8000万人民币，仅[s1] 8个月之后，又在A+轮获得1.5亿人民币融资，成为今年国内企业移动安全领域最高的单笔融资额，其融资总额近3亿，当前估值已达15亿。不止国内，红杉资本、Greylock Partners、安德森-霍洛维茨基金、Accel Partners等国际资本也都着眼于移动安全行业。此外，近三年行业并购也时有发生，IBM收购Fiberlink、VMware收购AirWatch、Ctrix收购Zenprise、安全软件巨头Symantec在今年7月宣布收购以色列移动安全初创公司Skycure。移动安全领域何以成为各路资本眼中的“香饽饽”?

行业短板亟待补齐 移动安全成下一个投资“蓝海”

2016年，全球信息安全支出达817亿美元。其中，预防数据丢失领域的增长速度创[s2] 下新高，达18.9%。据市场研究机构CB Insights的数据显示，去年投资者共向网络安全企业投资35亿美元，开展了400多项交易，[s3] 今年第一季度投资者对移动安全领域的投资创下了最近五年的新纪录。

随着移动设备用户量的不断增加，亚太地区BYOD市场到2019年有望从2013年的135.4亿美元增长至668.4亿美元。在移动化和BYOD大潮下，移动安全作为重要的数据保护手段自然备受业界关注。目前，移动安全基础设施并未与移动互联网的技术发展速度相匹配，特别是关键基础设施保护难度加大，移动设备已成为信息安全威胁新途径。据国外一项权威调查，与BYOD有关的最大的问题是数据泄漏或损失(69%)，下载不安全的应用程序或内容(64%)，以及恶意软件进入组织的IT环境(63%)。

当下，接入企业网络设备的分散化、智能设备功能应用的复杂化以及操作系统的多元化，都给当下企业制定统一、有效的BYOD策略带来挑战。从目前市场看，国内厂商鲜有可以解决所有安全隐患的移动安全解决方案，而安全技术与移动终端特性两者的脱节现象也常有发生，很多厂商解决方案可以满足企业信息安全的需求，但无法兼顾移动化的发展趋势，造成系统运行效率低下、兼容性不足、或无法将企业数据和个人数据有效隔离等缺点。在很多CIO眼中，中国目前没有最好的BYOD方案，只有更适合的方案。国内企业的信息化建设水平参差不齐，甚至在挖掘出传统信息化给企业带来的价值之前，移动信息化就已经到来，因此，企业移动信息化进程陷入了两难的境地。

正是一系列亟待解决的问题和广阔的市场空间，让资本开始对移动安全领域情绪升温。Greylock Partners公司的投资人Sarah Guo表示，如今一切工作都依赖于互联网，与互联网相连就会存在漏洞。安全领域充满大量的新机遇，在未来的长时期内，这个市场会更加蓬勃地发展。对于投资指掌易，昆仲资本投资合伙人张彤表示，信息安全行业将在未来很长一段时期内持续繁荣，作为信息安全的重要领域，移动安全将迎来快速发展期。以太资本创始人周子敬则将移动安全视为信息安全行业的新生力量，他认为企业在移动端面临的安全环境十分复杂，类似指掌易这类移动安全平台级解决方案，在满足用户需求的同时，也代表了未来信息安全的技术发展方向。

仰望星空与脚踏实地 以资本驱动“技术理想主义”

在很多资本人眼中，“太聪明”的创业者往往是不受青睐的，反而那些可以静下心来深入在自身的行业和产品里，既心怀技术理想又能脚踏实地的实干者最容易被看好。比如指掌易创始人王伟，专注信息安全领域长达15年，经历了移动安全产业从诞生到成长的整个历程。这期间，他从摩托罗拉系统研发安全架构师，到创立国内首家手机安全公司信安易，到担任360手机卫士技术总负责人，再到最终创办指掌易科技，致力于移动企业管理整体解决方案。除王伟外，指掌易的团队中既有擅长安全技术的资深专家，也有熟稔移动应用运营推广的专业负责人。比如COO许铭曾是中国移动飞信项目总负责人，技术副总裁丁俊一曾在黑莓、VMware AirWatch等企业积累了丰富的技术开发经验，合理的团队配置无疑为指掌易在企业移动安全领域走得更远打下了基础。

无论技术功底还是市场经验，指掌易团队的每一步都走得极为扎实，这些经历成为一个个清晰的路标，指引着企业的发展方向，这也是华创、昆仲、以太等众多资本向其抛出橄榄枝的重要原因。据了解，指掌易曾在2015年以UU安全沙箱产品试水市场，在没有任何宣传的情况下，60天即积累用户超过百万。这次试水，让王伟和指掌易整个技术团队看到了移动安全领域蕴藏的巨大发展潜力，也坚定了耕耘移动安全的决心。

从指掌易创立之日起，就潜心在移动安全领域深耕，其企业移动安全管理解决方案至今已涵盖移动应用安全管理、移动设备合规检测、移动设备失控管理、上网安全管理、文件安全管理等移动安全管理的各个方面，可以充分满足企业用户对于移动安全的多元需求。除了一站式解决方案，指掌易还针对移动办公的特殊需求，提供安全浏览器、安全邮件、安全办公组件、私有云、安全门户、VPN、第三方应用等专有移动安全办公套件，有效解决个人应用的敏感数据被恶意窃取的问题。

在原创技术方面，其研发的“虚拟安全域”(Virtual Security Area)用轻量级的方式即可实现应用层的整体安全能力，在没有APP厂商配合的情况下也能实现安全能力增强，包括数据加密/防泄露、数据远程销毁、危险操作阻断和自动化配置等，实现了上百种安全能力。

在合作生态上，指掌易的合作伙伴包括手机厂商、应用厂商和安全厂商，可以将安全能力输出到各个领域，同时也可以基于不同客户的行业特性，提供专业、可定制化的移动业务安全方案，从而满足各领域客户的差异化需求。依托无限拓展的移动安全能力，指掌易目前已与IBM、微软、Google、Intel、三星、华为等科技企业以及亚信、蓝凌、慧点科技等国内信息安全厂商和移动应用开发商，建立起牢固的伙伴合作关系，共同打造完整的移动安全生态链。

对技术理想的高度秉持和脚踏实地的态度换来的是来自资本界的认可。今年9月，全球知名投资风向杂志《红鲱鱼》公布了2017年度“红鲱鱼亚洲科技100强”(RedHerring Asia 100)企业名单，指掌易凭借领先的移动办公安全技术优势荣膺该奖项，成为今年在移动安全领域唯一入选的中国企业。

据统计，目前全球使用的移动设备数量已经超过72亿大关，全球移动互联网流量超过了互联网整体流量的25%，用户已经形成了BYOD工作方式。然而，互联网巨头和传统安全厂商在这个方向反应并不够迅捷，拥有先发优势的创业团队将完成早期的技术引领和市场定义。未来几年里，移动安全依旧是国内创业、投资、并购和巨头发力的热门领域，可以期待的是，距离国内移动安全“独角兽”的诞生已不再遥远。