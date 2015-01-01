2017年中国互联网企业百强出炉 梆梆安全领跑移动安全行业

“2017年中国互联网企业100强”排行榜发布，梆梆安全作为唯一专注移动安全、物联网安全的信息安全企业入围本次百强排行榜。

2017年8月3日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布了“2017年中国互联网企业100强”排行榜。腾讯、阿里巴巴、百度、京东等传统互联网豪强再次占据榜首位置，而梆梆安全作为唯一专注移动安全、物联网安全的信息安全企业入围本次百强排行榜。

本评选自2013年开始，由中国互联网协会和工信部信息中心每年发布一次，主要依据互联网企业2016年度的企业发展数据，从企业规模、影响力、成长性、盈利能力、创新能力、社会责任等维度对企业进行考察。统计采用了计算复合指标的方法，选取若干指标，既覆盖收入、利润、人力资本等财务指标，也覆盖流量、活跃用户数等业务指标，加权平均后的总得分作为排名依据。

在“互联网+”政策的引领下，业务互联网化、产业互联网化正在推动中国经济的快速发展。如今，中国国内具有典型互联网属性的企业已经覆盖综合/垂直门户网站、电子商务、互联网金融、网络视频、网络游戏、网络营销、大数据服务、IDC、CDN、互联网接入、网络信息安全等产业。这些互联网企业在为广大中国民众提供深入服务的同时，更在促使世界经济形态产生颠覆性变化。

右四 梆梆安全CEO阚志刚博士上台领奖

梆梆安全本次以优异成绩入围百强榜单，得益于其2016年在移动应用安全加固技术上取得的重大突破。作为全球首家发布基于安卓虚拟机保护技术（VMP）应用加固解决方案的企业，梆梆安全从原先工具化的技术服务升级为应用安全保护系统化的服务，面向移动应用提供覆盖系统层、资源层、代码层的立体化、多层次安全加固解决方案。同时，针对客户业务安全多样化需求，推出了移动安全服务平台、移动威胁感知平台、移动应用测评云平台等全新产品，以平台化思维统筹企业移动安全，为用户提供全面的保障服务。

同时，在世界知名IT研究和分析机构Gartner近期发布的2017版《全球应用保护市场指南（Market Guide for Application Shielding）》中，梆梆安全更是唯一正式进入Gartner世界代表公司名录的中国安全企业。梆梆安全针对业务定向威胁提供贯穿生命周期的纵深防御体系，为用户提供App安全保护、威胁情报、事前/事后应急响应等服务，更面向行业提供全套安全方案。截至目前，梆梆安全客户已覆盖金融、政企、互联网、运营商、IoT五大领域内的银行、证券、基金、保险、征信、医疗、电力、教育、游戏等30多个细分子行业，保护移动终端用户达8亿多，实现年销售额上亿元。

本次获奖不仅是对梆梆安全实力与创新的肯定，更是对未来前进的鞭策。梆梆安全将不断砥砺前行，以保护智能生活为使命，持续增强自身在移动终端的安全保障能力。同时，从移动安全到物联网安全，梆梆安全还在不断扩大安全防护领域，为未来数十万开发者及成百上千万的移动应用、上亿的智能生活物联网设备提供最为可靠的安全保护。