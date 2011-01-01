亚信安全为大连海事大学扫清信息化建设中的“绊脚石”

大连海事大学在信息化建设中，遭遇到数据中心虚拟化的安全防护瓶颈。一旦安全防护不到位，很容易导致业务停顿或者数据丢失，对学校正常运行和形象都带来了潜在的风险。

作为中国著名的高等航海学府，大连海事大学不仅在中国航海史册上留下了无数闪光足迹，更采用虚拟化、云计算、大数据等先进技术，与教育信息化同行，为祖国的航海事业提供支撑。在亚信安全的全力协助下，大连海事大学采用了Deep Security（服务器深度安全防护系统）作为安全核心，让虚拟化数据中心更加安全高效，利用OfficeScan（防毒墙网络版）为全校2万余师生的网络终端提供了稳定可控的运行环境，构建了从核心到终端的端到端的网络威胁统一防护解决方案，扫清了信息化建设中的“绊脚石”。

基础架构改造遇到一颗“绊脚石”

百年海大，是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。学校不仅拥有100余个教学科研实验室和两艘远洋教学实习船，更在教育信息化方面行走在我国高校的前沿。

大连海事大学在信息化建设中，遭遇到数据中心虚拟化的安全防护瓶颈。一旦安全防护不到位，很容易导致业务停顿或者数据丢失，对学校正常运行和形象都带来了潜在的风险。对此，大连海事大学信息处王效辙副处长表示：“大连海事大学在2014年进行了大规模的基础架构升级优化，通过虚拟化技术向数据中心集中建设持续演变。但是，由于缺少能够与之配套的虚拟化安全防护系统，虚拟环境中的网络威胁变得看不见、摸不着，这让我们十分担忧。”

破冰并非易事，两位“老朋友”前来助力。

两位“老朋友”联合为海大提供网络威胁统一防护

第一位，大连理工大学。2007年，大连理工大学建设了高校第一个大规模VMware虚拟化服务器群，并且在私有云平台部署了亚信安全Deep Security。经过实地考察和经验交流，大连海事大学信息处武韬老师对原趋势科技无代理查杀技术，以及虚拟化环境中的安全防护策略在大连理工大学的应用效果比较认同。

第二位，亚信安全。2015年，亚信科技全面收购了趋势科技在中国的全部业务，包括趋势科技的核心技术及著作权100多项，其中就包括大连理工大学所用的Deep Security，以及为海大服役3年的OfficeScan（防毒墙网络版）。

领先的云端杀毒特性、可信的售后服务品质，再加上大连理工大学的成功案例，大连海事大学决定测试Deep Security（服务器深度安全防护系统）。

经过半年多的线上测试，Deep Security的无代理防毒特性在大连海事大学的虚拟化数据中心得到了充分验证。首先，利用“无代理”部署特性，大连海事大学数据中心避免传统防毒软件产生的防毒风暴（AV Storm），从而大幅提升虚拟机密度。其次，作为虚拟化专属的安全防护系统，Deep Security还为虚拟化环境量身打造了Web应用层检测、IDS、IPS等深度检测包技术和虚拟补丁功能，可以有效发现和拦截隐藏在虚拟网络中的恶意代码。在测试中， Deep Security获得了很高的评价。

2016年，大连海事大学正式部署Deep Security，同时对OfficeScan（防毒墙网络版）进行了全面升级，为全校用户终端提供网络威胁统一防护。

互联网＋教育带来三大“创新力”

如今“互联网＋教育”已经进入深度融合阶段，各大高校纷纷在智慧校园基础上推出大批面向“互联网＋”的创新应用，大连海事大学也再次走在创新的前列。针对网络安全管理工作的创新举措，王效辙副处长表示可以包含以下三个方面：

第一：网络威胁的发展超乎我们的想象，防毒效率与响应速度至关重要。OfficeScan（防毒墙网络版）利用独有的文件信誉、Web信誉技术，减少了传统更新模式中客户端的大部分更新，云扫描服务完全可以替代“本地代码扫描”，这让我们在防毒效率和速度上获得了优势。

第二：信息处是学校信息化建设是管理者和服务者。从虚拟化底层的防护入手，大幅提升数据中心安全管理效率，并且成功拦截到了黑客利用已知与未知漏洞发动的攻击，这让《大连海事大学虚拟主机服务管理办法》等一系列规范得到了前提保障。

第三：身在校园、学在校园、乐在校园、心在校园，这是大连海事大学智慧校园的建设目标。数据平台的底层有保障，根基就牢靠，这是网络安全创新工作的重中之重。