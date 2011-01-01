“红包”和“炸弹”只有一个二维码的距离 

不法分子以扫码领红包盗取个人信息及钱财 趋势科技提醒消费者谨慎扫码

腊八一过就是年，商家也进入新一轮“促销竞赛”，微信红包摇一摇、支付宝付款打折、扫码领奖也已成为促销战中“常客”。但很多人不知道的是，这种扫码极可能导致手机感染木马病毒，个人财产也极可能瞬间被洗劫一空。趋势科技提醒大家在扫描二维码的时候，一定要仔细核查扫描的结果再点击确认。此外，安装可以封堵恶意软件的移动安全软件，也是保护个人信息及资产安全的有效手段。

【通过扫码获取红包已经成为商家惯用的促销手法】

在此类诱骗事件中，不法分子首先会谎称扫描二维码就可以领取促销红包，当消费者扫描并点击进入之后，访问的却是不法分子事先建立的恶意网站，看起来只需要输入手机号码等信息就可以领取红包，但实际上却被植入了木马病毒，冒然点击很可能导致手机系统被感染，不但个人信息会被盗取，而且支付密码也可能落入不法分子手里，继而导致账户资金“不翼而飞”。

此外，在手机系统被感染之后，受害者在转账的时候手机还可能跳出“无法转账”、“转账超过限额”等提示，继而要求受害者提供支付密码、付款二维码截图等信息。如果受害者误以为这是官方的提示而提供这些信息，账户里面的资产可能都会被席卷一空。

趋势科技（中国区）资深产品市场经理徐江明表示：“由于二维码扫描的方式非常便捷，因此成为快捷支付、促销等网络服务的优先方式。但是，二维码本质上是一个网络入口，无法保证网络内容的安全性，不法分子很有可能通过这种方式来传播恶意软件、钓鱼网站，如果用户在扫描二维码的时候缺乏警惕，就很容易导致个人信息与资产被盗。”

要想安全享受扫码时代带来的便利，趋势科技建议大家遵循以下几点建议：

1、不要轻易扫描来历不明的二维码：一般来说，出现在人员较杂、缺乏监管的公共场所的二维码会有更大的安全风险，特别是出现在街头巷尾、无工作人员维护的二维码风险更大，消费者尽量不要扫描此类二维码。

2、在扫码之后要仔细核实链接网站以及收款信息：在扫码之后，消费者应该仔细核实收款方是否和对方真实账户一致，如果弹出的是一个网页窗口，更应该向工作人员核实网页的安全性，在这个过程中尽量避免安装任何软件或插件。

3、安装趋势科技移动安全个人版等可拦截恶意软件的手机安全软件：趋势科技移动安全个人版具全球第一主动式云端截毒技术，可主动预警并封锁恶意链接，防止手机感染病毒，帮助消费者准确甄别网站链接、移动应用的安全性，帮助消费者安全享受数字时代。