警惕“办公室之狼”：企业文印安全亟待保护 

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至顶头条
——惠普公司打印机与耗材产品事业部市场开发经理杨子江
你是否经历过在打印机前错拿别人文件的事？或是自己打印的文件不翼而飞？你是否曾因为打印机故障而不得不将文档发送到其他网络打印机？甚至是部门之外的公共打印机？与打印机有关的一切，都与文档和信息有着密切联系。
几周前，惠普创意工作室（HPStudios）携手美国影星克里斯汀·史莱特（Christian Slater）推出了系列短片“The Wolf”，颇有好莱坞风格的短片将焦点瞄准了办公室中的信息安全。史莱特扮演的“办公室之狼”利用未采取任何防护措施的打印机，侵入一家大型财务公司的文印设备和电脑，窃取公司商业秘密和员工私人信息等重要内容。他不仅在办公室的机密文档和信息流中游刃有余、穿梭自如，更直接入侵了董事会会议，威胁到两家公司的关键谈判结果。在这一系列短片中，看似不起眼的文印设备，最终成了企业信息安全的重灾区。
打印安全：牵一发而动全身
事实上，短片中的场景并非仅存在于电影之中。全球各个公司、机构和企业的办公室中，也遍布着数以亿计的打印设备，成为诸多重要文档的流转枢纽。当大部分IT运维人员将企业信息安全的重点放在PC上时，同样具有联网、存储功能的文印设备往往容易被人忽略，让企业面临诸多安全隐患。就如同短片“The Wolf”的男主角所说：“我控制了他们的网络，接下来我就控制了他们的数据。”
在世界范围内，由打印设备安全漏洞引发的威胁时有发生。今年2月初，据英国媒体《The Register》报道，全球范围内有16万台打印设备受到攻击，并自动打印出了ASCII 码（电脑编程代码）图案。许多人把相关图片发布在社交平台，表达了对信息安全的疑虑。事后，一名攻击者表示对此事件负责，他以恶作剧的方式为我们敲响了警钟：对打印机进行安全防护和权限设定至关重要，存在安全漏洞的打印设备随时都有可能会被入侵，甚至造成机密信息的泄露。
安全研究中心Ponemon的一项调研数据表明，64%的企业IT经理表示自己公司的打印机很可能感染了恶意软件；而IDC的一项报告显示，企业IT经理上报的所有重大数据泄露事件中，超过26%与打印机有关。另据惠普内部数据统计，由于没有获得足够重视，很多企业并没有部署或启用打印机自带的安全解决方案，也正是因为这样，全球数以亿计的商务打印机中只有不到2%的打印机是真正安全的。
文档+设备：双管齐下，保驾护航
基于对企业客户需求的深入洞察和研究，惠普在打印安全解决方面积累了丰富的成功经验，技术实力一直保持行业领先。惠普还始终将安全作为打印机技术研发和创新的重点，不断革新打印机的安全解决方案，从设备安全和文档安全两个维度，保证文档及信息的安全流转。例如惠普Sure Start技术，可以检测恶意BIOS攻击并从攻击中自我修复；固件白名单，能够确保只有经原厂认证的固件才可以在打印机上安装并运行；惠普智优安全解决方案（HP JetAdvantage Security Manager）， 则可以让IT部门建立并维护设备安全策略，包括关闭端口、禁用访问协议、自动擦除文件等。
惠普还正在将领先的安全解决方案从A4带入A3市场，致力于帮助更多行业用户完成打印设备的安全部署和应用，为用户的文印安全提供有力保障。全新的A3数码复合机将支持包括PIN码打印、白名单、实时入侵检测、安全启动（Sure Start）、加密硬盘、访问控制在内的安全解决方案，共同保护设备、文档和数据的安全。
得益于惠普领先的文印安全解决方案，多个行业应用用户都因此而受益，创造了更安全、高效的打印流程，也从设备和文档两个方面，提升了企业和员工机密信息的安全性，杜绝“办公室之狼”的入侵：
万物互联，文印保护势在必行
随着物联网时代的到来，各种类型设备相互连接，共享信息和数据。而打印机作为企业办公物联网中信息流转的关键一环，对于完善企业整体的信息安全具有重要意义。因此，采用安全解决方案，为企业文印提供端到端的安全保障，也成为各个行业的需要。作为打印行业的领导者，惠普将继续推动文印安全解决方案的普及，促进文印安全成为企业IT安全战略的重点，帮助企业用户实现设备和文档的双重安全。
对于企业来说，提高打印安全意识，普及打印安全解决方案，保障企业设备、文档和信息安全，是IT部门重要的工作之一。草原上的羊群如果不设防备，很难意识到狼就在周围，等到发现时却为时已晚。办公室里也是如此，每天承担文档输出任务的打印或文印设备，如果没有采用安全解决方案，也就有可能成为“办公室之狼”的下一个入侵对象。就如史莱特在“The Wolf”中说到的：“说不定，下次我找的就是你。”
综合评分：8.555 分
云能力：8.6 分
营业额：1198亿美元[2012]
云服务：惠普CloudStart私有云解决方案
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