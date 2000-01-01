银行卡被盗刷？华为大数据护你安全

华为一直坚持“开放、合作、共赢”策略，一方面聚焦行业新机遇与运营商诉求，一方面严守“上不做应用，下不碰数据”的业务边界，携手业界合作伙伴为行业客户提供最佳的解决方案。

卡未离身，银行卡存款却在千里之外被取光？

信用卡买单，密码被心怀不轨的人盯上，离开饭店转个身就被刷爆？

手机“神奇”掉线，一夜之间手机支付关联的银行卡存款不翼而飞？

这可不是悬疑电视剧，这就是我们每个普通人所面临的真实世界，一不留神这种不幸就会降临在你的身上。

百度上输入"银行卡 盗刷"， 能够找到约2,780,000个相关结果。

Google上输入"银行卡 盗刷"， 能够找到约 4,820,000相关结果。

好吧，你说，“那我就管好我的卡。”

但你每时每刻可能都在买买买，外出就餐要刷卡，取钱要塞卡，手机APP上要买单。

你变得小心翼翼，甚至觉得每个买买买的背后都有一双不怀好意的眼睛在盯着你，等你露出破绽，便蜂拥而上，吞噬掉你靠勤劳双手攒下的钱。

怎么办，谁能让我们远离这种大概率悲剧？现在，请你好好往下看。

不要怕，银行系统很安全

银行系统的风险控制历来是重中之重，早在2009年8月1日，中国人民银行办公厅颁发了相关规定，要求各发卡机构在2011年底前完成借记卡异常交易预警、监测及提示系统的建设。

同时，银监会也要求各银行业金融机构要进一步研究和建设完善网上银行等电子交易的风险监测系统，加强对新签约后迅速转账、同一额度以及大额频繁转账等可疑交易的识别、事中干预与处置，建立可疑账户的黑名单制度和可疑交易的监测预警机制，不断提高资金流向监测、预警和控制措施的自动化程度，并进一步防范其他以网上银行等电子银行为渠道的非法资金流动。

但是近些年，随着互联网行业的发展，电子银行业务规模的迅猛增长和业务品种的日益丰富，新兴业务（如电子支付金额小、笔数多）和渠道自身特点（虚拟交易、追踪记录难度高）带来的风险也层出不穷，这就给银行系统的风险控制带来了新的挑战。

这就需要银行通过全方位的风险管理体系来进行有效控制。如何有效地管控电子银行风险特别是客户交易风险已成为监管机构关注和银行必须面对的重要课题！

骗术升级？放心，金融风控也升级

随着互联网金融几何级的成长，对交易大数据的风险控制，成为了必然趋势。

大数据分析成为金融风控新“利器”，大数据风控的第一个优势就是增强了风险评估的数据规模和数据维度。随着金融体系大数据平台的建立和运行，数据的规模会越来越大，数据维度同样也会越来越多，模型不断迭代优化，这样可以让大数据分析的结果越来越精准，对风险的洞察能力越来越强。

大数据风控的另外一个优势是大数据流处理技术能够让大数据风控的响应时延大大缩短，从传统风控技术的秒级响应时延，缩短到大数据风控的毫秒级响应时延，从而能够将风险控制从事后挽回变成事中拦截，有效降低银行与客户的欺诈损失。

大数据在金融行业的广泛应用，无疑是金融行业未来技术发展的方向。大数据风控作为金融大数据应用中的重要一环，将有效提升银行风控能力、运营效率以及行业竞争力。那么如何利用大数据更好地控制和防范风险，降低风险发生的概率，减少业务损失，是金融行业客户面临的共同挑战。

华为和中软国际联合推出了大数据实时反欺诈解决方案。该方案相较传统的风控解决方案，一方面能够处理的数据量更大，能够处理一个月以上的历史数据；第二方面规则处理能力更强，能够在更高峰值负载下，实现更多复杂规则的在线运行。第三方面风控响应时延更短。基于华为与中软国际联合发布的大数据实时反欺诈解决方案，能够实现毫秒级的风控响应时延，从而能够实现在金融交易过程中进行风险控制，及时发现金融风险并及时止损，降低金融交易风险，保护银行与最终用户的财产安全。目前，该方案已经在国内某全球500强银行成功部署，并已经产生良好的生产效益。

早在2013年，华为就正式发布了其大数据平台产品FusionInsight，能够帮助企业快速构建海量数据信息处理系统，通过对企业内部和外部的巨量信息数据实时与非实时的分析挖掘，发现数据全新价值点和企业商机。

华为一直坚持“开放、合作、共赢”策略，一方面聚焦行业新机遇与运营商诉求，一方面严守“上不做应用，下不碰数据”的业务边界，携手业界合作伙伴为行业客户提供最佳的解决方案。

数博会正在进行中，相约数博会，与华为共同开启大数据时代美好未来！