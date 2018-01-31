IPv6规模部署下的网络安全防护 IPv6安全过渡怎么做？

在将网络设备的IP地址升级为IPv6地址的同时，对各种IP协议也进行升级，在保持IPv6主机的正常通信的同时解决原来IPv4网络在效率和安全性上的固有缺陷。

IPv6从根本上解决了IPv4地址枯竭的问题，而在IPv6网络的搭建中，需要注意如下两个场景，保证业务和应用继续平稳运行：

在将网络设备的IP地址升级为IPv6地址的同时，对各种IP协议也进行升级，在保持IPv6主机的正常通信的同时解决原来IPv4网络在效率和安全性上的固有缺陷。

在IPv6网络发展的过程中，提供IPv6过渡技术，将IPv6网络和IPv4网络无缝地连接起来，使IPv6主机可以跨越现有的成熟的IPv4网络进行通信，或者使IPv6主机和IPv4主机进行互相通信。

针对《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，华为安全给出了IPv6规模部署下网络安全防护的详尽解读，承接上期IPv6安全技术，本期聚焦IPv6安全过渡方案，深入解读IPv6过渡技术、3种典型过渡改造升级方案以及针对电子政务外网的IPv6升级改造方案。

Q1

当前主要有哪些IPv6过渡技术？

目前，业界主要的过渡技术有IPv4/IPv6双栈、IPv6隧道和地址转换。

Q2

如何用最小代价实现IPv4到IPv6的过渡和改造？

IPv4向IPv6的过渡不可能一蹴而就，在很长一段时间内两者会共存。实际上，每个企业都有各自不同的业务特点和需求，需要找到适合自己的过渡方案。下面给出3种典型的过渡改造方案，仅供参考。

方案一：边界升级方案

一些企业的业务可继续使用IPv4私有地址和NAT技术，短期内对IPv6无刚性需求。但有部分互联网企业需要对外提供IPv6服务和接入能力，最迫切的就是通过企业边界的防火墙等设备实现NAT64等地址转换，以最低成本实现IPv6的服务诉求。

这类企业仅需要改造企业边界的防火墙、路由器/交换机、日志审计等必要设备即可，通过边界防火墙实现IPv6到IPv4的NAT64报文转换，使得进入企业内部的流量全部转换成IPv4流量，因此企业内部的入侵检测、WAF、网络设备、服务器和终端等设备都不需要改造。对于个别双栈终端需要访问外部的IPv6资源时，可以通过ISATAP隧道技术实现双栈终端穿越IPv4网络，实现IPv6资源的访问需求。（RFC5214，且Windows已经支持）

对于这类企业，我们建议采用此方案实现最低成本的IPv6过渡和改造。

方案二：互联网区升级方案

一些企业的业务主要依赖于互联网用户，如互联网、游戏、金融等企业，这些企业的外部互联网区对外服务有着强烈的IPv6业务改造需求，但是对于内部网络和业务，短期内无刚性的IPv6改造需求，现有的IPv4私有地址和NAT技术完全可以胜任。

这类企业仅需要改造企业边界的互联网服务区的所有设备，包括边界安全设备、网络设备和业务系统，一般建议升级互联网区业务系统为双栈，对外提供双栈服务，同时还要升级互联网服务相关的网络和安全设备，而Web服务器与内部通信时仍保持IPv4连接，短期内企业内部网络不需要改造。

对于这类企业，我们建议采用此方案实现最低成本的IPv6过渡和改造。

方案三：全面升级方案

一些企业需要满足国家政策性要求或者自身发展需求，需要大量IP地址，对IPv6网络改造有迫切需求，需要全面升级到IPv4/IPv6双栈网络和服务，我们建议应立即启动升级前的准备工作，做好现状调查、规划、升级计划，预留充足时间完成平滑演进。在向IPv6过渡过程中，主要从两个层面展开，一是对基础网络的逐步改造；二是对应用业务进行IPv4向IPv6的迁移。总体来看，主要分如下五个阶段展开：

阶段 主要工作 全IPv4期 起始阶段，所有基层网络及应用系统处于IPv4运行状态。 初期 主要完成对基础设施的改造，为后续的业务升级改造打好基础。 骨干网络：对于网络核心层设备和网络出口设备，应在本阶段就实现全部设备对IPv6的 支持； 数据中心网络：对于数据中心网络和设备，在建设初期，可对新建设的数据中心进行IPv6升级，并对旧数据中心采用边界网关翻译支持IPv6；随着数据中心设备的更新和IPv6的建设，后期应实现数据中心的所有设备支持IPv6； 园区网络：对于网络的接入和汇聚层设备，建议选取某一区域进行IPv6升级试点；支撑系统：具备升级条件，本阶段全部完成IPv6升级改造。 终端系统：具备升级条件，本阶段完成所有终端系统升级。 IPv6地址规划与申请优先级高，需要本阶段完成。 发展期 园区网络：实现全部设备的IPv6升级； 云平台：完成全部升级改造任务； 应用系统：需要部分实现IPv6升级改造； 演进后期 应用系统：本阶段需要全部完成IPv6升级改造； 全IPv6期 剩余应用系统：比如办公类、管理类等传统应用系统全部完成IPv6升级改造。 对于这类企业，我们建议在过渡方案开展前做好充分调研和计划制定，以最小代价完成IPv6平滑过渡和改造。

Q3

电子政务外网如何进行IPv6升级改造？

保障网络质量：IPv6过渡应实现平滑过渡，保障现有IPv4业务不受影响，IPv6业务质量不低于IPv4业务质量；

控制改造成本：IPv6过渡应保护现有投资，尽量降低升级成本和网络改造量；

选择通用技术：IPv6过渡技术应选择符合相关国内外标准的通用技术，避免采用私有标准或非开放协议。

根据业界通用的升级改造经验和原则，建议采取网络和安全先行、业务随后接入的策略。

(1) 网络和安全先行

广域网/城域网是提供IPv6端到端连接的基础，需要先行改造以支持IPv6。

电子政务外网在向IPv6演进过程中，会同时承载IPv4和IPv6两种流量，考虑到系统稳定性和业务过渡的连续性，网络升级主要以IPv4/IPv6双栈为主，辅以翻译和隧道技术，实现网络的平稳升级。

广域网/城域网：由于其网络规模有限，且现网中的路由器一般都支持IPv4/IPv6协议双栈，能够同时转发IPv4和IPv6两种流量，只需替换升级个别无法升级到IPv6的路由器即可。

政务云网络：由于政务云数据中心网络承载了众多委办局业务系统，不同委办局的IPv6升级节奏也各不相同，为兼容各业务系统平滑演进，建议把网络升级成IPv4/IPv6双栈，可同时承载IPv4/IPv6两种流量，各委办局可根据自身演进节奏灵活选择接入方式。

另外，在IPv6升级改造过程中，为避免威胁从IPv6网络渗透到电子政务外网，网络安全设备及其它安全系统应先行支持IPv6协议，建议先对现网部署范围广且必不可少的安全设备，如防火墙、入侵检测系统应优先升级改造，对不支持IPv6的老旧设备应尽替换，确保等级保护标准不受影响。

(2) 业务接入随后

大部分委办局业务系统是基于行业通用的架构进行的开发建设，涉及到应用前端、中间件、数据库等多个组件，这些在架构上有着很强的共性，在IPv6的演进过程中将会面临着同样的问题，升级方案有着很强的一致性。因此，建议尽快挑选升级需求迫切委办局业务系统进行改造，摸索经验，最后再实现整体委办局业务的IPv6升级改造。