云上玩耍没有安全感吗？那是因为你没来这里… 

云时代下的安全与传统IT安全有何显著不同？如何以新的视角来解读云安全，并落地云安全体系，保障云上安全业务的顺畅运行？

看到以下词汇你还有安全感吗？

数据外泄、身份被盗、API被黑、

系统漏洞被针对、APT寄生虫……

拒绝服务(DoS)攻击、云服务滥用、

永久性数据丢失……

是不是一身冷汗？？？

在这个道高一尺魔高一丈的时代…

没有安全谈啥服务？

没有安全谈啥体验？

……

如果，你也没有安全感，你也关注云安全

赶紧来

华为云技术私享会——安全预见未来

2017年11月24日

北京丰台区赛欧孵化中心

知识精华，应用实战…

现场传授

第一课：云时代下的安全挑战和应对

云时代下的安全与传统IT安全有何显著不同？如何以新的视角来解读云安全，并落地云安全体系，保障云上安全业务的顺畅运行？

第二课：公有云安全运维方法

如何玩转公有云安全运维？构建企业的安全运维体系，需要抓住哪些重点？

第三课：如何利用安全服务快速构建云安全防护体系？

云环境下，是不是每个企业都必须配备安全团队？有条件配备当然更好，但很多情况下，则可以利用云服务商提供的安全服务，快速构建起自己的安全服务。

第四课：网络安全法对云上企业有什么影响？

6月1日，网络安全法正式颁布，对云上企业、用户有什么影响？如何应对？

另外，

在本次大（lao）牛（si）人（ji）

带路的现场演示环节，

我们还将通过自建安全靶场，

演示安全服务，数据库安全、WAF、

安全体检、主机安全、WebScan……

效果几何，一来便知

0距离上机体验从无到有！

3小时知识干货源源不断！！

5大华为云安全明星导师面对面！！！

888元上云礼包免费领取！！！！

1万元安全体检服务等你来抢！！！！！

完美！！！！！！

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