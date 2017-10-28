云上玩耍没有安全感吗？那是因为你没来这里… 

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看到以下词汇你还有安全感吗？
数据外泄、身份被盗、API被黑、
系统漏洞被针对、APT寄生虫……
拒绝服务(DoS)攻击、云服务滥用、
永久性数据丢失……
是不是一身冷汗？？？
在这个道高一尺魔高一丈的时代…
没有安全谈啥服务？
没有安全谈啥体验？
……
如果，你也没有安全感，你也关注云安全
赶紧来
华为云技术私享会——安全预见未来
2017年11月24日
北京丰台区赛欧孵化中心
知识精华，应用实战…
现场传授
第一课：云时代下的安全挑战和应对
云时代下的安全与传统IT安全有何显著不同？如何以新的视角来解读云安全，并落地云安全体系，保障云上安全业务的顺畅运行？
第二课：公有云安全运维方法
如何玩转公有云安全运维？构建企业的安全运维体系，需要抓住哪些重点？
第三课：如何利用安全服务快速构建云安全防护体系？
云环境下，是不是每个企业都必须配备安全团队？有条件配备当然更好，但很多情况下，则可以利用云服务商提供的安全服务，快速构建起自己的安全服务。
第四课：网络安全法对云上企业有什么影响？
6月1日，网络安全法正式颁布，对云上企业、用户有什么影响？如何应对？
另外，
在本次大（lao）牛（si）人（ji）
带路的现场演示环节，
我们还将通过自建安全靶场，
演示安全服务，数据库安全、WAF、
安全体检、主机安全、WebScan……
效果几何，一来便知
0距离上机体验从无到有！
3小时知识干货源源不断！！
5大华为云安全明星导师面对面！！！
888元上云礼包免费领取！！！！
1万元安全体检服务等你来抢！！！！！
完美！！！！！！
戳这里，赶紧报名哦！
http://p.smarket.net.cn/safe/app_wap/views/index.html?tc=bg6UVE2cB8
综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络
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