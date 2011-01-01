华为发布业界首款T级云综合安全网关，构建安全的高性能云数据中心

华为今日在美国旧金山举行的RSA2017大会上，发布了业界首款T级云综合安全网关USG9000V。

华为今日在美国旧金山举行的RSA2017大会上，发布了业界首款T级云综合安全网关USG9000V。该产品旨在为客户提供高性能、易管理的全面软件化的虚拟网络安全防护，满足客户对安全业务简单部署、快速上线、灵活扩容、高效运维的诉求，帮助企业全面提升云化安全能力。

云的发展给企业带来了低成本高效率等收益，但同时也带来了新的挑战，业务的云化对自动化部署、性能可伸缩性、运维管理智能化提出了更高的要求。“云计算的分布式架构，资源分散分布，如果缺乏统一调度，则资源利用率不高，且会导致业务时延和性能受损，无法达到最优TCO。”华为交换机与企业网关产品线安全网关领域总经理刘立柱表示：“华为率先推出的T级云综合安全网关USG9000V，通过资源的集中调度实现弹性扩展，达到资源的最优利用率。同时，可自动化运维，能进行故障自检测和自恢复，为虚拟化网络提供可靠的安全防护，帮助客户在使用云业务的同时，获得弹性、可靠、高效的业务体验。”

华为推出的T级云综合安全网关USG9000V，作为云化部署的软件产品，支持业界主流云平台，可以部署在云数据中心边界，为客户虚拟网络提供丰富的安全业务防护。USG9000V采用控制和转发分离的云化架构，基于网元自身的分布式负载均衡能力，实现单网元灵活扩缩，最大可集群128个VM，转发性能达2.5T，同时支持业务处理单元间的状态备份，满足企业高性能及高可靠需求。另外，通过控制面集中管理，实现所有VM的池化资源调度，有效降低业务管理复杂度。

同时，安全业务的自动化交付是保障云服务业务增强和弹性扩容、满足用户不断变化的诉求的关键。业务变化时，华为USG9000V通过与MANO联动，可以触发设备自动调整资源配置，实现业务分钟级扩缩容和自助配置，减少90%以上的手工配置工作量。当业务频繁变化时，USG9000V既能满足云化业务弹性需求，又有效降低运营成本。

华为USG9000V产品将于2017年Q2上市。