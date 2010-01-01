 华为与Avira签署合作备忘录，共筑高能高效云查杀之长城

近日，在RSA2017大会上，华为与全球领先的内容安全整体解决方案厂商Avira公司共同宣布：双方正式签署合作备忘录，建立在云查杀领域合作伙伴关系，为客户提供高效威胁防护。

近日，在RSA2017大会上，华为与全球领先的内容安全整体解决方案厂商Avira公司共同宣布：双方正式签署合作备忘录，建立在云查杀领域合作伙伴关系，为客户提供高效威胁防护。

Avira是业界领先的全球专业及个人领域IT安全解决方案供应商。Avira公司的解决方案在全球范围内得到了广泛的应用，在其德国和国际用户中，包括著名的教育机构及政府、全球性的股票交易所等各个行业的客户，均通过Avira的基于云针对恶意软件等的防护技术解决了其防火墙内容安全防护方面面临的挑战。

华为安全网关领域总经理刘立柱（左）和Avira首席执行官Travis Witteveen（右）现场签署合作备忘录

在数字化转型过程中，企业文件网络传输和共享增多，随之而来的恶意软件、0 DAY攻击以及高级可持续性威胁也越来越多。防病毒功能可以凭借庞大且不断更新的病毒特征库有效地保护网络安全，防止病毒文件侵害系统数据。为保证数据的安全，让计算机和网络系统免受病毒的侵害，并让系统维持高性能正常运行便成为企业所面临的一个重要问题。如今客户在使用防火墙进行病毒检测与防御时，通常使用基于流的防病毒引擎，这种引擎的特点是能保证防火墙在开启防病毒功能时的高性能，但是病毒检出率并不突出。如果客户为获得高检出率而选择另外一种全量检测防病毒引擎，那么就要面临开启防病毒功能时系统性能大幅降低的风险。

为了解决上述问题，华为与Avira通力合作，为客户提供了增强型防病毒能力并能保证系统高性能运转。华为下一代防火墙拥有本地基于流的引擎，利用专业的智能感知引擎和不断更新的病毒特征库实现对病毒文件的检测和处理，开启联动检测功能后，还可以利用沙箱对文件进行深度检测。Avira先进的针对恶意软件、0DAY攻击和高级威胁的防御技术可以实现实时安全情报收集与信誉共享，将融合集成入华为云后，可助力华为下一代防火墙实现高检出率的威胁检测。由此，基于云的恶意软件检测可让威胁防护变得更加高效。

“Avira非常高兴能够和华为在全球范围展开全面合作。”Avira首席执行官Travis Witteveen说。“0 Day攻击和恶意软件不仅威胁着消费者也同样威胁着企业，Avira非常高兴能够为华为的防火墙产品集提供内容安全关键技术。通过合作，华为下一代防火墙的客户将得益于Avira先进的基于云的恶意软件防护能力。我们能够从当前网络中已部署的5亿台设备实时收集安全情报并加以利用，为客户提供实时防护。”

华为安全网关领域总经理刘立柱表示：“目前华为在中国及全球的防火墙市场的占有率不断提升，用户对于防火墙内容安全防护能力也越来越迫切。和Avira公司的全球范围合作，能够帮助客户在保证系统高性能运转的同时更高效地实现内容安全防护，提高客户满意度，也提升了华为防火墙产品和方案的整体竞争力。”

目前,安全业界已经达成共识，网络攻击威胁无法由单一厂商完全解决，大家必须携手共建安全生态圈，与Avira的合作是华为“被集成”战略的又一具体表现，华为与Avira的合作对于提升企业用户的网络安全整体水平及对安全业界而言都有着非常重大的意义。