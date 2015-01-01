 炼石网络荣获全国移动互联创新大赛一等奖

全国移动互联创新大赛在日前完成了总决赛，并公布了获奖名单。作为国内首家基于CASB模式的企业应用与数据安全产品提供商，炼石网络荣获全国移动互联创新大赛社会组一等奖。

近日，由国家工业和信息化部、中国科学技术协会指导，中国通信学会、全国移动互联网产业孵化中心联合主办的全国移动互联创新大赛在日前完成了总决赛，并公布了获奖名单。作为国内首家基于CASB模式的企业应用与数据安全产品提供商，炼石网络荣获全国移动互联创新大赛社会组一等奖。

炼石网络创始人&CEO 白小勇领取一等奖证书

作为国家级赛事，全国移动互联创新大赛的宗旨是提高全民创新、创业的意识和能力，促进创新产品的市场转化，大赛依托工业和信息化部的产业优势，前期搭建校企合作、互相交流的平台，后期更加注重大赛成果的落地和转化。大赛主办方根据入选项目的创新能力、商业成果转换能力，来决出最终的奖项。经过专家的多轮审核，炼石网络从全国范围内的数千家企业中脱颖而出，荣获一等奖。

众多评委一致认为炼石网络在数据安全与应用安全理念、技术方面作出了重大的创新，其打造的CipherGateway业务应用安全网关，可以在不改造用户端与服务端的情况下，把数据安全乃至业务安全机制适配进企业应用及业务流程，让应用系统获得近乎内建的安全能力。

炼石网络这一创新产品有效解决了企业信息化过程中的巨大难题：既要实施信息化升级以加强信息共享，也要掌握数据控制权，但同时应用内建的安全能力普遍缺失，又无法通过改造应用来获得。炼石独创技术使得企业商业秘密保护、国家关键信息基础设施保护拥有了一种全新的保护方式：在应用系统使用的过程中补足所需的內建安全能力。

在移动互联网广泛应用的今天，炼石网络提供的“可以适配进业务流程的数据安全”，使得客户能够对企业内使用应用的人员、移动设备以及使用情况，提供集中化视图，对异常行为进行检测、阻断和记录，结合人员、设备、数据和应用多个维度提供以加密为核心的数据安全保护，防止数据泄露，为移动互联网应用安全保驾护航。

自从创立以来，炼石网络始终坚持以创新作为企业发展的动力，打造出拥有完全自主知识产权的网络安全产品，荣获多项发明专利和软件著作权。为了进一步强化创新能力，炼石网络还组建了专业信息安全实验室CGLab，致力于密码技术在云计算领域的工程化应用研究与实践，以及网络安全纵深防御的工程化实践探索。

炼石网络创始人兼CEO白小勇表示：“此次获奖是大会专家对我们在安全领域创新能力的肯定，也体现了对企业数据安全市场的认可。我们将继续技术创新，专注于企业应用安全和数据安全产品及解决方案，携手众多应用集成商合作伙伴，为客户提供更专业、更有效的安全防护能力，践行我们的使命和愿景：构筑应用安全生态，保障企业业务发展。”