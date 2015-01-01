McAfee报告：有1/4的公有云用户遭遇过数据被盗

根据McAfee的一项最新调查显示，在公有云中保存数据的企业组织中，有多达1/4遭遇过数据被盗。

根据McAfee的一项最新调查显示，在公有云中保存数据的企业组织中，有多达1/4遭遇过数据被盗。

这对于关注新闻头条的人来说并不在意料之外。尽管涉及风险，但几乎所有企业组织都在积极采用云计算。根据调查显示，全球有97％的IT专业人士正在使用某种类型的云服务，无论是公有云、私有云和两者兼有——这相比一年前的93％有所提高。

McAfee这项年度云采用和安全调查覆盖1400多名IT专业人员。

绝大多数受访者（83％）表示，他们的组织将敏感数据保存在公有云中，而69％的受访者表示他们相信公有云能够确保敏感数据的安全。保存在公有云上的常见敏感信息包括个人客户信息（有61％的受访者表示他们在公有云上保存此类数据）。

有迹象表明，企业组织在采用云计算方面比以前更谨慎了。McAfee表示，一个标志是就是采用“云优先”方式部署IT的企业组织百分比从82％下降到65％。

McAfee根据调查结果为企业组织提供了一些最佳实践。例如，使用诸如Chef、Puppet或Ansible等工具提供的自动化应该是最基本的措施。此外，跨多个云保持统一的管理平台可降低成本和复杂性，同时提高安全性。

与此同时，云安全联盟（Cloud Security Alliance）本周一发布了“云安全状态”报告。根据McAfee的调查，CSA得出结论认为，安全对于那些希望在云中保持竞争力的企业组织来说，是一个越来越大的挑战。CSA称，企业应该采取阶段性方法将敏感数据迁移到云端。

CSA还认为，应该更多地研究区块链、容器和微服务等新技术，以开发围绕这些技术开发最佳安全实践。此外CSA表示，信息安全社区需要协作共享威胁情报，以跟上快速行动起来的竞争对手。