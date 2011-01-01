RSA 2017 | 与华为安全的邂逅

本届RSA 2017已经是华为安全第六次参加RSA大会，这里有新产品、新方案，更有新合作，一幅别开生面的安全无处不在的华为画卷即将展开。

美国时间2月13日，RSA大会作为全球久负盛名的信息安全年度盛会，在美国旧金山Moscone Center举行。

自此，阳光漫地的加州开始迎接来自世界各地的安全厂商、媒体和分析师、第三方测评机构以及与信息及网络安全息息相关的企业用户。各行各业合纵，安全厂商连横；合作创造机遇，机遇生成力量；共享创新，共话安全。

本届RSA 2017已经是华为安全第六次参加RSA大会，这里有新产品、新方案，更有新合作，一幅别开生面的安全无处不在的华为画卷即将被展开。

大会展区正式开放的一天，我们做好了一切准备，等待与合作伙伴和客户的相遇。

10点钟，展台区正式开放。一大波客户走向南馆1529号华为展台。华为安全美妙而充实的三天这样开始了。

四大展点全面诠释华为安全的全联接立体防护体系：弹性云基础设施安全、全球DDoS情报中心、精细化应用级网络安全、深度IoT终端安全。带您从传统购买设备与维保走向云安全服务，从基础设施走向云、无线化和IoT，从单一传统防御手段走向沙箱、大数据安全分析来对抗日益猖獗的APT攻击。兼顾网络安全与云安全，构建云管端的安全能力，满足企业在使用云时的全方位安全需求。

云安全 恰，如其分

华为弹性云基础设施安全可以实现三重防御，智能联动本地防火墙、AntiDDoS与云沙箱服务来实现安全风险的精确抵御，保证基础设施安全。通过和SDN控制器联动，租户可以按照客户自主选择并弹性自动化部署虚拟安全服务，让安全策略随需而动，让业务分钟级上线，防御事半功倍。

全球DDoS情报中心能够呈现全球安全态势，让客户能清晰掌握攻击事件TOPN、攻击路径，以及真实攻击源分布。近源DDoS清洗能力高达2T+，结合真实源IP信誉库，高效防御DDoS攻击。

下一代网络安全 深，亦可测

精细化应用级网络安全，能够将云化业务进行更加细粒度、多维度的管控。用户可以在下一代防火墙上轻松订阅云沙箱服务，轻松开启APT防御功能抵御未知威胁攻击，勒索软件与恶意行为亦无处遁形。

深度IoT终端安全，帮助用户防仿冒、防窃听、防篡改，提供从芯片到云端E2E安全解决方案。在物联网技术快速发展并得到广泛应用的今天，企业和用户对物联终端的可信与可管能力也有着越来越高的要求。华为通过LiteOS和兼容多平台的安全插件，为物联终端提供从芯片、系统到应用的多层次保护。

持续进行了三天的展台主题演讲和抽奖活动引来了大量观展嘉宾和聆听。其中，最引人关注的莫过于“无处不在的安全保护您从IoT终端到云端”主题演讲及抽奖环节了。

华为全球产品营销总监Ajay Gupta为在场嘉宾深度解读华为无处不在的安全理念，网络安全需要延伸到终端安全和云安全领域，安全策略需要从静态物理环境防护变为动态虚拟化环境的防护，到场听众十分积极主动提出问题并记录信息。华为无处不在的安全已然深入人心。

本次华为展台还有一个互动游戏区，我们的“火线冲击”真真儿是在场馆火了三天三夜！威胁无处不在，实时警惕实施防护，才能保证核心企业资产不受损害。

RSA 2017就这样在期待中开始，在展望中闭幕。未来数字化世界，携手华为安全，让我们共同期待。