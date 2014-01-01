华为POL解决方案助力视频监控迈入云化时代

随着发改高技[2015]996号文件《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出“立体化社会治安防控体系建设发展”的要求，建设“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频联网体系成为公安视频监控发展的新方向。

随着发改高技[2015]996号文件《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出“立体化社会治安防控体系建设发展”的要求，建设“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频联网体系成为公安视频监控发展的新方向。

视频监控作为社会管理的基石，随着社会安防管理需求的不断提升，特别是智能化时代视频数据与警务大数据的碰撞、比对，对视频数据需求量激增，视频监控数量成指数级增加，视频监控接入网络则面临新的需求和挑战。传统视频监控安装场景复杂，需要大量的人力进行调测；网络终端基本安装在室外，长期处于日晒、雨淋、雷击、高温的环境中，设备易损坏；同时室外缺乏监管，非法接入、视频窃取、专网入侵、视频泄露等威胁无处不在；海量的终端接入，全网维护工作量大，同时摄像头更加高清化，带来的网络带宽需求也越来越大。难安装、易损坏、不安全、难维护等问题，成为阻碍视频监控全面云化的主要瓶颈。

为满足以数据为中心、构建开放共享、高效智能的视频云、实现“一网、一云、一池、一平台”的架构需求，华为在视频监控前端接入网络推出了易安装、高可靠、高安全、易维护、大带宽的POL视频监控接入解决方案，有效突破视频监控网络瓶颈，推动视频监控高清化、智能化发展。

1易安装：

针对各种复杂场景使用需求，华为提供了不同的产品形态来进行满足。针对无法安装网络箱的场景，华为一体机ONU（MA5694S），可直接放置室外起到防尘防水功能；华为还提供了体贴入微的系列化Unisite室外柜，AC/DC电源接入，线束一站式交付和无线接口的ONU设备，保证视频监控即使在没有有线资源，挖沟布线困难的情况下，视频流能正常传送。同时支持光路开通自动化闭环管理，缩短90%开通时间，全网设备支持即插即用，业务自动开通功能，免去人工调测工作。

1高可靠：

为了降低前端接入设备的损坏率，华为根据室外安装场景进行细分，针对一般场景，华为工业级ONU（MA5671铁盒）可以满足-40 ℃ ~55℃宽温需求，抗6KV雷击，同时提供POE供电；而针对极端天气，华为增强型ONU（MA5621）可以满足-40 ℃ ~85℃的超宽温及防雷设计。

1高安全：

华为POL解决方案采用无源光网络传输，做到端到端冗余保护，线路侧采用Type B/Type C双归属保护，保证网络可靠性；前端采取802.1x认证和MAC地址绑定技术，防止前端摄像头非法更换，保障视频流可靠安全。

1易维护：

全网集中式控制，实现统一网管端到端运维管理，告警实时监测，承载网端到端检测，快速故障定责。多重故障诊断手段，维护更加智能：L1层采用eOTDR诊断主干光纤及分支光纤问题，高精度定责；L2层采用Y.1731进行接入段的连通性及性能故障定责，包含丢包、时延、抖动侦测；L3层采用IF-FPM进行连通性及性能故障定责。

1大带宽：

华为POL采用GPON技术，OLT设备单PON口上行带宽1.25G，下行2.5G，单台OLT设备可支撑8000多路前端摄像头的接入；华为PON网络采用QOS技术保障多业务质量，采用CBR（上行支持不同类型T-CONT）技术保障视频监控带宽，提高视频监控业务视频流质量。华为PON网络还支持10G PON/40GPON/100G PON平滑演进，满足海量带宽需求。

目前，华为POL视频监控接入解决方案已经在全球40多个国家得到广泛应用，如上海公安、贵州六盘水平安城市、成都双流机场等超大规模局点项目，产品安装、开通、维护便捷，工作稳定，得到各方一致认可。在公安视频监智能化发展的今天，华为POL视频监控接入解决方案将全面助力视频监控迈入云化时代。