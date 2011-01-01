RSA 2017 | 华为携手中国电信展示云清联盟全球DDoS情报中心

一年一度的安全产业盛会RSA 2017在美国洛杉矶莫斯康中心盛大开幕，华为携手中国电信云堤和青松抗D，向观众展示了云清联盟全球DDoS情报中心，共同分享了2016年DDoS攻击态势，并对用户如何保护在线业务应对给出了建议。

一年一度的安全产业盛会RSA 2017在美国洛杉矶莫斯康中心盛大开幕，华为携手中国电信云堤和青松抗D，向观众展示了云清联盟全球DDoS情报中心，共同分享了2016年DDoS攻击态势，并对用户如何保护在线业务应对给出了建议。

展示情报中心 增强安全能力

云清联盟全球DDoS情报中心是由中国电信云堤承接建设的DDoS攻击态势展示平台。通过标准接口收集分布在世界各地的发射式攻击源地址，展现活跃的攻击源分布态势。通过分析这些真实攻击源，情报中心可以提供IP信誉情报库，用于增强用户的安全能力，应对全球攻击威胁。

同时，情报中心还可以将监控到的历史攻击事件进行回放，并根据DDoS攻击的规模分布进行统计和展示，用户可以查询自己的业务的威胁状况。

▲华为展示云清联盟全球DDoS情报中心

制定接口规范 促进产业协同

云清联盟的安全能力源自联盟成员持续不断的贡献威胁情报。为了便于运营商、安全服务提供商、设备厂商之间通过统一接口构建DDoS清洗服务，云清联盟制定了《云清洗对接标准接口规范》。

接口规范基于CoAP协议定义，并采用REST架构，通过信令通道在客户端与服务端之间传递清洗攻击目的地址、攻击特征、清洗状态信息，然后通过数据通道共享配置策略、过滤规则等信息。

接口规范减轻了防御环节之间通信适配的工作量，提高了防护响应效率，缓解了链路带宽拥塞，降低了用户业务损失。

▲中国电信Solution & Delivery Director魏明介绍云清洗对接标准接口规范

分析攻击趋势 分层清洗攻击

2016年发生了多起大型DDoS攻击。恶意竞争和金钱勒索依然是发起DDoS攻击的主要动机。2016年利用物联网设备的僵尸网络快速增长，引发了多起的大型攻击事件，针对OVH网站的攻击峰值超过1Tbps，刷新了历史攻击记录。

根据云清联盟《2016年网络安全威胁报告》统计，2016年，发生最频繁的三种攻击类型分别是SYN Flood，UDP类反射放大攻击，和HTTP(S) Flood。

黑客在选择攻击方式时，不会拘泥于单一类型的攻击手段，而是选择混合型攻击。从攻击流量来看，反射放大攻击流量占比超过了60%。这表明，反射放大攻击仍然是大流量攻击的主要手段。

2016年10月，针对OVH.com的DDoS攻击流量峰值达到1 Tbps，刷新了历史记录，然而这种大流量的DDoS攻击并不多见。

根据华为未然实验室的统计数据显示，流量超过200 Gbps的DDoS攻击仅占全年攻击总数的1%。从攻击时长来看，与长时间持续性的攻击相比，黑客更加喜欢不停地变换攻击类型，对用户的业务发起多重挑战。

2016年，持续时间小于30分钟的攻击占全年攻击总数的73%。尽管攻击时间短，却足以对用户业务造成损失。这要求安全运维人员能够快速响应攻击，并实施恰当的处置。

随着越来越多的企业将业务依托于云端，可以预见在2017年，大流量攻击、应用层攻击和复杂的多矢量攻击将成为攻击的主要手段。为了应对这种多元化的攻击，企业用户应该采用on-premise + cloud方案，分层次清洗攻击流量。

On-premise设备部署在企业DC边界，保护在线业务。当超过处理能力时，on-premise设备可以与上游运营商或ISP的清洗中心联动，在上游提前清洗攻击流量。与此同时，运营商或ISP也可以与云清洗中心联动，近源清洗来自世界各地的攻击。