 走过“融合、突破”元年 亚信安全2017合作伙伴峰会召开

距亚信安全全盘接手趋势科技中国区业务已经一年有余，在走过“融合、突破”的元年之后，这艘云与大数据安全技术的“中国航母”，在2017年又当如何拉响起航的汽笛呢？

今天，以“取势合众•驭未来”为主题的亚信安全2017合作伙伴峰会在成都隆重召开。近千家新老合作伙伴与亚信安全共聚一堂，全面评估未来全球网络威胁进化趋势，分析国家网络安全战略带来的时代契机，感受网信安全技术的融合创新之力，共建信息安全产业共赢圈。大会上，亚信安全分享了对过去一年取得的卓越业绩、多元化的解决方案与成功案例，公布了2017公司发展战略及最新的合作伙伴发展策略与渠道奖励机制，并围绕政府、运营商、金融等重点行业解决方案和相关人才培养机制展开探讨，全面展现了领跑中国信息安全行业的能力与决心。

【亚信集团CEO武军为峰会致开场辞】

亚信集团CEO武军为峰会致开场辞：“一年间，亚信安全从一个婴儿迅速成长并飞跃成为行业的龙头和排头兵，脱颖而出成为亚信集团内成长最快的公司，这离不开合作伙伴的帮助和支持。独行快，众行远，亚信安全所构建的品牌和平台，也是合作伙伴们共同的品牌和平台。希望合作伙伴与亚信安全共同把握历史的新机遇，驾驭未来。”

取势合众：众志成城，共筑网络强国之梦

2016年全球网络安全领域风云变幻，网络威胁持续演化。随着黑色产业链以及高级威胁攻击技术的发展，新一轮黑客淘金浪潮即将大举来袭，不仅网络勒索软件呈现泛滥趋势，攻击面也将扩展到无处不在的IoT装置内，锁定含有漏洞和缺乏防护的企业系统，发动连锁性更强、影响面更大的高级针对性攻击。另外，随着互联网技术在各个领域的快速渗透，世界各国围绕维护网络空间主权权益、网络疆域保护形成博弈，通过新型信息技术发动网络攻击，争夺网络空间话语权、控制权的斗争日趋激烈。

【亚信安全董事长何政】

亚信安全董事长何政表示：“建设网络强国已成为我们共同的责任，共同的追求。在过去的一年中，国家层面出台的网络安全政策的密度和力度均远超以往，前有《网络安全法》的通过开启了我国‘依法治网’的新局面，后有《国家网络空间安全战略》明确指明网络是国家‘主权之地’，我国的网络强国战略都将进一步得到加强和落实。亚信安全不仅要借势而为，更应携手共进，与合作伙伴一起推动实施自主可控战略，为国家提供网络和云与大数据产业的安全保障，为用户提供国际领先的产业互联网安全技术和解决方案。

受国家产业政策和信息安全战略的影响，未来3-5年，信息安全产业将迎来宝贵的快速发展机遇期。借助中国网络安全市场高速发展的态势，亚信安全在政府、企业、运营商、金融、研究机构、互联网、教育等领域取得了重大突破，公司全年实现了54%的高增长率，其中亚信安全云安全业务增长率达到48%。

【亚信安全CEO张凡】

针对亚信安全业务渠道的全面展开，亚信安全CEO张凡表示：“生态建设、生态强化、生态延伸，这是亚信安全成立时制定的三年发展战略。如今看来，我们已经走过了自主可控团队融合的一年，技术吸纳、融合创新成果显著，2016年新加入亚信安全大家庭的渠道合作伙伴达156家。通过渠道助力计划，重点培养72家渠道伙伴的103位工程师，共同完成售前售后案件3680起。2017年作为三年战略中承上启下的关键年， 我们需要持续加强产品及研发投入，以自主创新、技术创新为突破口，为更多的客户提供需求定制的高级智能化安全产品。”

据张凡介绍，亚信安全和公安、通管局、运营商共同建设的电信业反欺诈态势平台，2016年二季度投产以来，已破获该类案件1895起，帮助240万人次免遭网络恶意欺诈，挽回用户损失72亿元，取得了良好的治理效果和社会反响。另外，亚信安全还加入了“云安全服务联盟”，携手合作伙伴推动云计算产业健康发展；联合国家计算机病毒应急处理中心，发起病毒疫情调查；参加我国网络安全技术标准制定，全力推动运营商安全标准体系建设；联合相关机构共建亚信安全网络安全产业技术研究院（简称：产研院），建设国际一流的网络空间平安城市、云安全、大数据安全、工业互联网安全“四大”实验室，用产业协同创新提升自主可控能力，以核心技术创新托起网络强国梦。

驭未来：占领技术制高点

亚信安全CTO张伟钦认为：“为了应对未来越来越‘聪明’的威胁，亚信安全将以‘智能’为核心，构建3C+AI的安全产品战略，与合作伙伴携手为用户部署更可靠的安全防线。以基于机器学习为基础构建人工智能安全策略，实现更强、更聪明的防御能力，更低的误判率，以及联动更紧密的产品和核心技术能力，将给亚信安全的未来带来技术领先制高点。”

【亚信安全CTO张伟钦】

亚信安全所构建的3C+AI的智能安全产品战略，其中3C包括云安全（Cloud）、APT安全战略（Cyber）和终端安全战略（Consumerization），AI即人工智能。如今，人工智能在网络安全领域已经得到许多应用，未来将在防御性和主动性网络策略方面扮演越发重要的角色。比如，使用多种高度仿真的机器学习算法来判断一个文件是否可信，并通过对文件执行前后的全生命周期过程使用机器学习技术进行双重检测，迅速探测不断变化的威胁并做出响应。

作为亚信安全提出的网络安全空间城市实践的延伸，自去年8月宣布建立亚信网络安全技术产业研究院后， 目前已建成网络空间平安城市实验室，包含国内一流的态势感知中心、威胁调查取证中心、攻防实验室。

亚信安全副总裁、亚信网络安全产业技术研究院院长刘东红谈到：“产研院目前拥有多名行业权威专家和多项国际领先网络安全技术，具备了全球化威胁情报搜集、分析和预警能力，利用大数据的存储索引、关联分析和可视化等技术，将威胁调查取证能力提升至新的高度，对高级黑客的躲避技术形成有效防御和综合治理。这些技术广泛应用于政府、金融、能源、制造等行业的两万多家机构，并全力支持着国家重大项目的安全保障工作，在加强网络空间安全建设和产学研用创新融合等方面全力推进。”

亚信安全产品研发及业务发展总经理、亚信网络安全产业技术研究院副院长童宁说：“在亚信安全的产品研发规划中，即将推出新的产品--取证黑匣子，这是态势感知的重要组成部分，以此为基础还可为客户提供威胁溯源服务，能够还原客户遭受攻击的全过程。”

大融合：大家撸起袖子加油干

成立一年，亚信安全在云安全和大数据安全领域高速拓展，取得了云安全领域市场占有率第一的骄人业绩，其产品及解决方案不但为亚马逊AWS、微软Azure、VMware等全球化企业提供服务，更覆盖了中国500强企业中77%的用户，并为三大运营商、中国工商银行、广东省农村信用社联合社等大型企业提供了高度定制化威胁防御产品。同时，亚信安全还与浪潮、华为、新华三达成战略合作，通过产品融合，亚信安全的虚拟化和云安全技术，以及大数据网络风险治理能力，为更多的行业用户提供了自主可控、安全可信的云数据中心运行环境。

面对未来发展和突破，何政表示：“在产业发展中共同成长，是亚信安全与合作伙伴共同的愿景。在新的一年中，我们已经推出了更具竞争力的激励计划和合作伙伴培训认证体系，开展客户训练营，快速武装各区域核心的合作伙伴的销售和技术，让合作伙伴共享红利。迈向未来，亚信安全将携手合作伙伴，‘大家撸起袖子加油干’，共筑下一道安全防线。“