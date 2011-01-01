美情报机构：俄罗斯涉嫌通过黑客攻击和散布虚假消息干预美国大选

1月5日，美国情报机构高级官员共同签署了一份声明内容，指出俄罗斯黑客在美国大选期间对美发动了黑客攻击，但声明也认为，俄罗斯黑客活动并没有改变美国票数统计或干预投票过程。

1月5日，美国情报机构高级官员在国会参院听证会上共同签署的一份声明内容，该声明指出，俄罗斯黑客在美国大选期间对美发动了黑客攻击，攻击目标包括民主党全国委员会在内的美国政府组织、重要基础设施和其它企业。但声明也认为，俄罗斯黑客活动并没有改变美国票数统计或干预投票过程。

三位情报机构官员联合表态

美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）、国家安全局长罗杰斯（Michael Rogers）以及主管情报的国防部次长莱特（Marcel Lettre）一致表示，经过评估，针对美国大选的相关网络攻击行动是经俄罗斯最高层官员授权的国家行动，俄罗斯的网络攻击对美国的国家利益构成重大威胁。

美国国家情报总监克拉珀认为：

俄罗斯总统普京下令对美国民主党的邮件发动黑客攻击行动，是一项“多方位的行动”，包括宣传、散布虚假信息以及制造假新闻等。而这次网络攻击性从威胁程度来说，是史无前例的，这是对我们选举制度更直接的干预。

不过他也强调，俄罗斯黑客活动并没有操纵或干预投票过程，而美情报机构现在也”无法评估“维基揭秘公布的信息如何影响了选民的投票选择。

而国安局长罗杰斯则承认，在有关网络攻击的事宜上，美国情报系统行动过于迟缓，而俄罗斯是美国在网络空间的首要竞争对手。

据外媒报导，美国情报部门将在接下来的几天公布俄罗斯黑客事件调查报告的一个非机密版本，届时将会有更多证据信息。而今天向特朗普提交的报告内容是：根据情报部门的判断，莫斯科干扰了美国总统选举，试图帮助共和党候选人特朗普战胜民主党候选人希拉里克林顿。

最后，克拉珀还声称，中国最近也成功针对美国政府进行了网络间谍行为。不过，自从两国2015年签署双边协议限制间谍行为以来，中国对美国的网络攻击有所减少。另外，据美国情报官员声称，当美国大选出结果之后，他们截获了俄罗斯政府高级别官员之间对大选结果表示祝贺的电话通讯。

特朗普发推特质疑美情报机构的前后

特朗普在周三已经发推文对莫斯科是网络袭击元凶的说法表示怀疑。过去几天，特朗普在推特上提及维基解密创办人阿桑奇接受美国福克斯电视台的采访，其中阿桑奇表示，一个14岁的孩子也能够轻而易举打入美国民主党人的电子邮箱。选战期间特朗普曾说过，过去10年里美国情报系统的所作所为，简直是“一场灾难”。

而周四特朗普则在推特发生态度转折，并声称，他是美国情报系统的”大粉丝”，媒体想出现他与情报部门势不两立的局面。