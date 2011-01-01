 研究发现：企业害怕移动设备成为最大安全威胁源

在Tech Pro Research最近的一次调查中发现，45％的受访者认为移动设备是其公司在安全性方面最薄弱的环节。

根据Tech Pro Research在5月进行的一项在线调查显示，日常威胁（如涉及移动设备的安全漏洞）比网络犯罪行为更令人担忧。 这项研究的更多结果如下图所示：

图片来源：Erik Underwood/TechRepublic

总体而言，受访者更关心的是关于运行的网络安全漏洞而非网络攻击。本次调查中有近一半的调查对象来自员工人数在50人以下的小型企业，报告作者杰克·沃伦（Jack Wallen）指出，大家都误解了，以为小型企业不是网络犯罪分子所针对的对象。Wallen表示：“虽然大多数网络攻击都有更大的目标，但是网络攻击者用更小的目标来当做攻击最终目标的垫脚石这也并非不可能。”

当被问及他们认为什么是他们公司内最薄弱的安全环节时，45％的员工选择了移动设备。鉴于智能手机，笔记本电脑，平板电脑和可穿戴设备在工作场所的广泛应用，这并不是一个令人惊讶的发现。Tech Pro Research在2016年早些时候的移动安全调查中曾发现，47％的受访者表示他们公司中的几乎所有员工都使用公司提供的或个人移动设备来工作。该调查的受访者还表示，用户认证、数据加密和设备管理软件等安全措施的使用经常是不一致的。

为了解决移动设备安全的问题，以及许多其他报告的“无线链路”（如无线网络和员工数据）问题，受访者认为关键在于对最终用户和管理层的安全教育。教育加上研究政策所得的解决方案以及最佳做法能够高于其他策略。将系统迁移到更安全的平台或更换更安全的提供商，再或购买更安全的硬件，都能够解决弱链接等问题。

Tech Pro Research报告软文查看以及本文资料来源：http://www.techproresearch.com/downloads/cybersecurity-research-2016-weak-links-digital-forensics-and-international-concerns/