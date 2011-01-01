走出元年的亚信安全，何以成为集团成长最快的公司？

2016年是亚信安全的元年，从2015年9月亚信科技并购趋势科技中国宣布成立亚信安全后，已经度过了一个完整的财年。一年间，亚信安全从婴儿迅速成长并飞跃成为行业的龙头和排头兵，脱颖而出成为亚信集团内成长最快的公司。

2016年是亚信安全的元年，从2015年9月亚信科技并购趋势科技中国宣布成立亚信安全后，已经度过了一个完整的财年。在这一年里，亚信安全的业务、市场以及产品、技术、团队融合的进度和表现怎么样？在近日亚信安全召开的2017合作伙伴峰会上，这些问题我们得到了答案。

（图）亚信安全2017合作伙伴峰会现场

亚信安全将2016的元年总结为“融合与突破”，为什么？亚信集团CEO武军在峰会致辞中表示，“一年间，亚信安全从婴儿迅速成长并飞跃成为行业的龙头和排头兵，脱颖而出成为亚信集团内成长最快的公司。”

的确，亚信安全成立后在政府、电信、金融、教育等行业快速增长，2016年业务增长超过50%。毫无疑问，市场成绩就是亚信安全走过的突破之路。此外，过去一年间，亚信和趋势科技联合在云安全、数据安全取得了领先的技术和产品。两家公司的整合，不仅带来了技术、市场和文化上融合，也让亚信安全成为中国网络安全领域规模位于前列的安全企业。

亚信安全的融合与突破之路

亚信安全CEO张凡

趋势科技有全球领先的安全技术，亚信则具备客户大型定制化能力。亚信安全CEO张凡指出，2016年亚信安全致力于推进产品、市场、服务能力、资源融合，双方的融合实现了1+1>2的效果。他在接受ZD至顶网采访时表示，“融合的情况远远高过我们的预期，因为亚信在历史上经历过若干次通过资本力量带来的融合，这一次收购趋势科技中国之后的融合有着不同寻常的经验。”

融合背后不只是团队的融合，还包括产品、技术、市场等涉及到多方面融合，张凡以产品落地举例，一年里面，亚信安全发布了四大产品系列，这是很好的融合结果的例证。以分别针对运营商和大型政企客户的信风和信势两大产品的诞生来说，短短一年里，它们实现从无到有、从立项到落地，落地不是简单地对外发布产品，而是全部有用户签约、得到市场认可。

张凡说，这即使是一个团队从产品调研、研发到落地，大多也是一年以后甚至时间更长，这种高效的背后代表了双方技术融合、团队信任度融合的默契。

当然，融合也并不代表完美，国外公司的产品化能力往往非常强，趋势科技也不例外，亚信的优势则体现在其定制化能力上，亚信安全对于2017年的期望则是实现产品化和定制化的完美合身。在此方面，2016年亚信安全也取得了一定的成绩，在和公安、通管局、运营商共同建设的电信业反欺诈态势平台中，自2016年二季度投产以来，亚信安全协助破获电信诈骗案件1895起，帮助240万人次免遭网络恶意欺诈，挽回用户损失72亿元，取得了不错的治理效果。

从2016年亚信安全投产的网络安全产业技术研究院来看，产品化和定制化能力的合身速度正在加快。作为产品化和定制化融合的重要出口，亚信安全正在不断加大对人工智能的投入，2017年将构建3C+AI的智能安全产品战略，其中3C包括云安全（Cloud）、APT安全战略（Cyber）和终端安全战略（Consumerization），AI即人工智能。

正是因为融合，亚信安全才迎来突破，公司全年实现了54%的高增长率，亚信安全在2016年提出未来三年业务规模翻一番，再造一个亚信安全，成为行业内最具影响力的安全公司。对于这个数字，从峰会中亚信安全每一位高管的表现中，都能看出他们的信心。

亚信安全渠道再生

（图）亚信安全答渠道问

当然，对于一个合作伙伴峰会来说，渠道伙伴们无疑是主角，作为第二次参加亚信安全合作伙伴峰会的记者，最大的一个感受就是来源于他们。“答渠道问”的环节是亚信安全的特色，去年众多的渠道伙伴们面对亚信安全高管揪住不放的问题是：亚信安全的直销和渠道如何不产生冲突，如何延续原趋势科技的产品服务等。今年的问题则集中在了亚信如何提供渠道支持、产品技术竞争力、怎么卖、如何响应国家政策、如何紧随市场变化等问题，这些问题无疑和开拓市场紧密相关。这意味着去年他们的疑虑没了，关注点则是从趋势到亚信，怎么在新品牌、平台的基础下，拿到更多的订单。

张凡表示：“亚信安全用了一年的时间给渠道吃下定心丸，所以才能交出一份不错的答卷。2016年新加入亚信安全大家庭的渠道合作伙伴达156家，贡献了45%的新用户。通过渠道助力计划，亚信安全为3350个渠道客户，提供培训151场，共帮助461位渠道工程师获得了技术认证。”

45%的新客户来自于新增加的渠道合作伙伴，所以用“渠道再生”形容亚信安全的渠道发展并不过分，它也在不断吸引增多的渠道伙伴加入。亚信安全宣布，2017年将投入新增50%的销售人员和渠道共同作战，亚信安全并亲切地称他们为“战友”。对于2017年的渠道销售目标，亚信安全给出的数字是6亿，并将通过渠道向二三级城市下沉来完成。

亚信安全的生态和朋友圈

（图）亚信安全云平台生态圈、安全厂商朋友圈

此次亚信安全合作伙伴峰会还有一个明显的变化是，生态和朋友圈不断壮大。作为在云安全市场牢牢占据第一名的厂商，亚信安全的云平台生态圈可谓丰富，几乎涵盖了业内所有主流的云平台提供商，例如微软、亚马逊、VMware、阿里云、腾讯云以及电信运营商的云等。据介绍，亚信安全还与浪潮、华为、新华三等达成战略合作，所以在它的云生态圈中涵盖了公有云、私有云、基础设施云等不同的平台。

并且，在其安全厂商朋友圈中，包括了绿盟、东软、安恒、瀚思等本土安全厂商，也涵盖了不少国外的主流安全厂商，例如Radware、Ixia等。亚信安全融合本土和国际优势不断显现，所以围绕着它紧密的朋友越来越多，如此，生意怎么会难做呢！