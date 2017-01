ODNI最新报告：干涉美国大选的黑客活动就是普京“下令”发起的

美国情报体系(ICA)向奥巴马和相关官员提交了一份高级机密报告,而我们看到的这份报告就是奥巴马收到的报告的非机密版。

总统大选结束了,可是这台比纸牌屋还精彩的好戏还在持续高潮中。上周五,美国国家情报主任办公室(ODNI)又发布了一份最新的报告《针对近期美国大选中俄罗斯活动与意图的评估》(Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections),里面特别提到就是俄罗斯总统普京“下令”发动网络攻击和宣传活动影响美国大选。

最近报告有点多,这份是啥?

美国情报体系(ICA)向奥巴马和相关官员提交了一份高级机密报告,而我们看到的这份报告就是奥巴马收到的报告的非机密版。

这份报告(点此查看全文)确认,俄罗斯总统普京曾“下令”发起一系列行动,以影响美国总统大选,帮助特朗普胜选。这个消息放在以往可谓惊天猛料,可是去年年底的JAR报告已经让人虎躯一震了,所以这样一则消息似乎也并不让人感觉意外。

报告要点

“我们评定,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾下令发起行动,影响2016美国总统大选。俄罗斯的目标是要破坏美国民主化进程的公信力,诋毁希拉里·克林顿,降低其当选的可能性。我们进一步断定,普京及俄罗斯政府明确倾向于总统当选人特朗普。对于这些判断,我们抱有极大信心。”

“我们判断,普京和俄罗斯政府通过诋毁国务卿克林顿,不对等地将希拉里和特朗普进行公开对比,企图提升总统当选人特朗普的胜选概率。所有三个机构(即CIA、FBI和NSA)都同意这种判断。CIA和FBI对此判断持有高度信心,NSA对此持有中等信心。”

俄罗斯的行动包括在2015年针对政党团体、美国大型活动和民主党全国委员会(DNC)的网络间谍攻击,利用“水军”散播假消息影响舆论等心理战行动。

这份报告还提到,俄罗斯俄联邦武装力量总参谋部情报总局(GRU)自2016年3月就开始参与此事。

“我们判定,GRU的行动导致民主党官员和政治人员的个人邮箱账号遭到攻击。至5月份,GRU已从DNC处盗取大量数据。”

另外,此份报告还透露,将所窃信息泄露给维基解密的神秘黑客Guccifer 2.0,就是GRU一首操纵的!

报告声明,俄罗斯黑客从2014年就开始收集美国总统大选及技术的情报。

“自2014年初,俄罗斯情报力量已开始研究美国选举程序和相关技术及设备。DHS评定,我们观察到的俄罗斯方面针对或攻击的系统类型,并未计入票数统计。”

报告还提到“今日俄罗斯”美国频道(一家在美运营的俄资电视台)被当作传播工具,以削弱美国政府的公信力和煽动政治抗议。另外报告还确认,GRU下属黑客是世界反兴奋剂机构(WADA)数据泄露的幕后黑手。

当然,俄罗斯依然不承认曾干预美国总统大选。特朗普本人也是屡次否认俄罗斯与去年大选有关,并表达对JAR报告的质疑。而且,此前许多安全专家也认为JAR报告证据不足,ODNI这份报告究竟靠不靠谱也还有待观察。不过话说回来,这波“美剧”的“编剧”真可谓相当用心,为刚刚过完年的西方民众准备如此可口的好戏,俄罗斯和美国之间的此次网络安全冲突,乃至特朗普最终的命运都让人不由的好奇起来。