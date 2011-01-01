看看盛邦安全2016年干的这八件事

在2016年最后一天，记者看到了风尘仆仆赶来参加媒体沟通会的盛邦安全副总裁严雷，他告诉记者，在赶来的火车上，他回顾了盛邦安全在2016年做了哪些重要的事，仔细归纳一下，一共有八件大事值得纪念

在2016年最后一天，记者看到了风尘仆仆赶来参加媒体沟通会的盛邦安全副总裁严雷，他告诉记者，在赶来的火车上，他回顾了盛邦安全在2016年做了哪些重要的事，仔细归纳一下，一共有八件大事值得纪念。现在，就随着记者来看看盛邦安全的2016年吧。

第一件事：参加RSA安全盛会

当盛邦想在市场上树立WebRAY自己品牌的时候， 恰逢RSA大会即将召开。经过中关村的严格挑选后，盛邦安全终于站在RSA的全球舞台上，面向全世界发声。与大多数国内企业在展台采取采用美国本土化策略不同，盛邦安全坚持走中国化路线，他们安排几位展台工作人员穿上京剧的行头，顿时吸引了无数目光，业界大腕纷纷前来合影。这一次精彩的亮相，一下让全球市场知道有一个中国的公司叫盛邦安全，敢想敢干有创意，技术也不错。

第二件事：搬家

2016年，盛邦安全大规模扩张，从30多人增长到近百人，原来的小办公区俨然已经坐不下了。于是2016年3月份，盛邦安全搬到了上地的硅谷亮城，一家宽敞明亮700平米的办公区。严雷幽默地说，换了新环境以后，大家明显感到归属感更强，公司的业务也开始蒸蒸日上。

第三件事：上市

同样在3月份，盛邦安全完成了新三版的上市工作。对于公司而言，这是一件非常有意义的事情，它把一个比较松散的团队正规化，整个治理体系和要求都非常规范。这使得盛邦安全开始按照一家上市公司的标准要求自己，在公司运作、产品、定价、整个财务管理上都更加严格。

上市对于内部激励也有很大的推动。由于已经上市，有贡献的员工也得到了股权，对于创业型的公司而言，这样更有利于留住优秀的人才。而且，国家有政策称拟让新三版引入融资的能力，这也给了盛邦安全一个新的发展奋斗的目标。

第四件事：公司的扩张

目前近百人的团队规模分为两部分，一部分是注入新鲜的血液，一批生机勃勃的年轻人加入了盛邦安全。另外一部分，吸引很多业界非常优秀的人才加盟进来。严雷认为，看一个公司的未来是否有前景，除了看他的产品、财务状况之外，很重要的一点就是团队是在吸引人才还是流失人才。如果总是有优秀的人加盟一个公司，即使这个公司可能今天并不出色，但是它的未来很值得期待，他认为盛邦安全的未来也同样值得期待。

除了人员从30多人变成近百人规模之外，公司的成长也非常明显。2016年盛邦安全发展出15个全国办事处，而且已经完成了标杆、案例的建设，与当地的主管部门，与当地的主要客户已经开始有很好的接触。“这一年公司发生了翻天覆地的变化，所以我将公司的规模扩张列为盛邦安全的一件大事。”

第五件事：支撑G20峰会安保工作





盛邦安全今年支撑了G20期间的两份工作，一份是在杭州的安全保障，另外一份是在北京地区的安全保障，主要是对网站的监控。在G20前后，如果盛邦安全负责监控的网站遭到了攻击，他们的产品会进行报警，盛邦安全会用漏洞扫描对网站进行评估，发现漏洞后，会进行一个前期的风险告知和风险移除。

在G20安保中立了大功的是盛邦安全的网站监控预警平台——烽火台，盛邦安全目前在全国各地建立基于烽火台的监控预警态势感知服务，跟当地相关部门都有非常好的合作。

第六件事：网站群治新品面市

网站群治产品是盛邦安全在2016年研发出的一个非常重要的产品。它的外观更像一个硬件盒子，核心作用是能够发现任何网络里，所有对外提供服务的WebLef，或者是叫Web资产的发现。

谈及这款新品的研发初衷，严雷表示，其实国内发生那么多的安全事件，80%都与网站相关，而且往往是一些低级错误。很多企业连自己的公司拥有多少网站的数量都不清楚，管理根本无从谈起。盛邦安全可以很好地解决这个问题，首先网站群治产品会发现这些网站的存在;其次，网站群治产品还可以利用漏洞分析、攻击侦测这些功能提供网站的安全管理;最后，网站群治产品还可以让客户对这些网站进行审核备案。

这款产品非常贴合市场需求，也能够解决客户的实际问题。6月份发布新品后，大多数高校都安装了。一家作为以技术安全立命的公司，做出这样一款有价值同时受肯定的产品，这让严雷觉得非常骄傲。

第七件事：促进威胁情报落地

盛邦安全是全中国第一家把威胁情报落地的公司，他们在设备里内置了威胁情报支持的认定，只要客户付费就可以直接用这个服务。

严雷坦言，威胁情报是一个系统性的生态，需要全产业界共同参与。国外的客户往往有自己的威胁情报来源，但在国内还缺乏高质量的情报来源，也没有建立起完整的链条。目前盛邦安全还在尝试与相关部门做交换威胁情报和输出威胁情报。

目前国家也非常重视威胁情况，网信办也在主导进行国内威胁情报标准的设计。严雷认为威胁情报在国内落地是必然的，但是发展的时间还需要全业界共同努力。他告诉记者，盛邦安全也是国内威胁情报联盟发起单位，叫做烽火台BA情报联盟，目前发展势头也非常好。

第八件事：WAF产品登录青云

就在刚刚结束的2016年12月份，盛邦安全WAF产品登录青云。严雷介绍到，青云的底层架构是用KVM做虚拟化，盛邦安全提供了KVM镜像，使得WAF可以在公有云的虚拟化环境里进行动态的创建和动态的部署。“这对于盛邦安全而言是非常有战略意义的一步。它标志着盛邦安全在从传统的安全向虚拟化的和云端安全市场迈出了第一步。”记者了解到，目前青云上不少电商都来找盛邦安全谈合作。

展望2017：深耕、开花、产品领先

对于已经来临的2017年，严雷也有自己的判断想分享。从总体上来看，他认为2017年从信息安全发展的角度来讲，应该还会延续过去安全热度，而且会更加火热的一年。之所以得出这样的结论是他认为有几大推动力：

首先是习总书记在2016年的四一九讲话。一般来讲，国家从讲话到精神的发布、、政策的制定、预算的制定、项目的产生是有一个延续周期的。严雷认为经过了一年的酝酿，在2017年可能会形成产业矩阵。

其次是2017年十九大的召开。他预测到，随着十九大的尘埃落定，各项工作都将陆续展开，从这个角度看2017年应该是一个支出年。

还有一个动力是网络安全法的颁布。众所周知，网络安全法将在2017年6月1号正式实施。这必将引起网站运营者的重视，也势必会加大在安全方面的投入。

从以上几点判断，严雷认为2017年网络安全市场会是一个高速发展的一年。

基于这种判断，盛邦安全在2017主抓三件事，一是深耕，盛邦安全会更加广泛地建设办事处，发展渠道合作伙伴，提升种产品可销售性、可管理性、可维护性。“我们希望在明年，渠道销售额可以实现大幅增长。”

二是开花，也就是盛邦安全的品牌建设。盛邦安全希望在2017年让更多的人了解公司，从而得到更多市场机会。

三是保持产品领先，严雷认为产品领先将始终是盛邦安全最核心的领域，是安身立命之本。所以在2017年，盛邦安全将继续发布一些新品，服务市场。