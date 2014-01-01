云网互联超越梦想 梭子鱼百强合作伙伴招募拉开序幕

云融合安全与存储解决方案领导厂商梭子鱼网络于3月8日与北京卓优云智科技有限公司在广州携手拉开梭子鱼百强合作伙伴招募序幕。

云融合安全与存储解决方案领导厂商梭子鱼网络于3月8日与北京卓优云智科技有限公司在广州携手拉开梭子鱼百强合作伙伴招募序幕。

云话题依旧延续市场火热，早在2013年梭子鱼在云融合领域已有清晰定位：专注云安全和数据保护。梭子鱼在此也一直走在前沿，与微软、AWS都是全球合作伙伴。梭子鱼不仅是微软Azure首批通过认证的云安全合作伙伴，还于2016年荣获微软“年度合作伙伴之Azure认证ISV解决方案”奖。

“为中国市场用户提供云环境下的安全与数据保护策略，以高效灵活的方式助力中国用户能够更放心的使用基于云的业务，体验云时代来临的种种优势，是我们基于市场和时代发展在中国的发力点，也是我们今年的市场聚焦，与此同时希望携手所有的合作伙伴一起迈进这个IT的新纪元”。梭子鱼大中华区总经理陆阳先生与到场的合作伙伴畅谈目前梭子鱼在中国市场的策略。

“渠道为王，合作共赢”是梭子鱼中国渠道策略的核心指导。“扎实根基，拓展张力是今年渠道政策主张。一方面给予长期与梭子鱼合作的合作伙伴更多的支持与鼓励，我们也非常感谢在2016年有突出成绩表现的合作伙伴。另外一方面积极拓展渠道张力，帮助现有渠道更好的渗透市场，在云等热门市场与领域带领合作伙伴共同发展，目前我们在北京卓优云智科技有限公司的北京和广州都设有解决方案展示中心，为我们与合作伙伴携手并进奠定基础。同时，也将吸纳更多新的合作伙伴加入梭子鱼”。梭子鱼大中华区总经理陆阳与现场合作伙伴分享多年渠道管理与拓展经验中谈到。

目前，本次活动已圆满落幕。后续，梭子鱼还会在北京、上海、武汉、杭州、成都等城市陆续起航合作伙伴招募活动，深耕中国市场，为用户和合作伙伴提供云环境下的安全与数据保护策略，以高效灵活的方式助力中国用户能够更放心的使用基于云的业务。



