 亚信安全与新华三战略合作取得重大进展 关键行业领域将率先部署“安全云”

亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security）全面支持新华三CAS，虚拟化软件“无代理”防毒将得到大规模应用.

2017年的钟声刚刚敲响，中国云计算和云安全市场就出现重磅“利好”消息。中国领先的云与大数据安全技术领导者亚信安全、全球领先的新IT解决方案领导者新华三集团联合宣布，亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security）已经全面支持新华三CAS虚拟化软件，基于无代理防毒，DPI技术的虚拟化管理平台已得到大规模应用。

作为2016年战略合作的延续，以及共同开拓云计算安全防护市场的创新实践举措，双方表示将会更紧密地发挥融合创新价值，在国家重点行业率先部署一体化云计算安全解决方案，在深度融合的研发进程中，携手为更广泛的行业用户提供更快速、更便捷、更安全的云计算产品，全力推动我国自主可控云计算产业的创新发展。

在过去的一年中，国家层面出台的网络安全政策的密度和力度均远超以往，前有《网络安全法》的通过开启了我国“依法治网”的新局面，后有《国家网络空间安全战略》明确指明网络是国家主权之地，进一步提升了网络安全的战略高度。随着上述政策、规划的相继落地，信息安全投入的实质推动将波及所有行业，国家层面对自主可控的高度重视也为国产化带来了新一轮的增长契机。在此大背景下，亚信安全与新华三不仅拥有了良好的合作开端，更为2017年乃至今后的深度合作带来了市场开拓基础。

针对双方战略合作的未来发展，亚信安全CTO张伟钦表示：“继去年7月份双方宣布战略合作以来，亚信安全与新华三集团的战略合作在开放共赢的技术中奠基、在自主可控的产业诉求中深入、在融合创新中得到稳固和发展。在云计算的生态体系中，只有具备完整生态链的平台才具有生命力，而云安全正是其中最为重要的一环。新华三在政务、教育、企业、卫生等相关领域已经拥有超过5000多个云计算用户，在政务云市场更是高居榜首。随着双方产品层面的融合，亚信安全创新的无代理安全技术将会为这些云计算用户带来更安全的管理体验和速度体验，满足用户在云平台管理和大数据应用探索中的法规遵从需求，确保重点行业用户的核心机密数据坚不可破。”

新华三集团副总裁兼云计算产品线总裁吴健：“近年来，新华三实现了从‘云网’融合向‘云网安’融合的技术迈进，推出了融合各种资源的新IT综合治理平台，并携手合作伙伴共建良好的云生态圈。亚信安全是新华三云计算生态体系中非常重要的合作伙伴。亚信安全的云安全是市场占率有第一，其产品与新华三的云计算解决方案有很好的互补性，在合作研发的过程中，亚信安全的团队体现出了极高的专业水准，经过双方的努力，我们已经正式发布融合的虚拟机安全解决方案，并在多个用户那里得到了规模化的验证。”

作为双方合作的核心产品层面，亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security）已经成为H3Cloud CAS虚拟化系统的标准化服务模块，实现了按需服务的产品模式。其“无代理”部署特性更能帮助H3Cloud用户避免产生防毒风暴（AV Storm），从而大幅提升虚拟机密度，拥有更具弹性部署和更快处理速度的云计算运营平台。另外，作为虚拟化专属的安全防护系统，亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security）还为虚拟化环境量身打造的虚拟补丁功能、以及Web应用层检测、IDS、IPS等深度检测包技术可以有效发现和拦截APT攻击等高级网络威胁 。

在与合作伙伴共建生态的过程中，亚信安全取得了云安全领域市场占有率中国第一的目标，其产品及解决方案不但与新华三云计算产品实现了全面兼容，还为亚马逊AWS、微软Azure、VMware等全球化企业提供服务，更覆盖了中国500强企业中77%的用户，并为三大运营商、中国工商银行、广东省农村信用社联合社大型企业提供了高度定制化威胁防御产品。

目前，新华三云计算产品和解决方案已被广泛应用于各行业，5年间新华三先后承建12个国家部委级政务云、18个省级政务云，服务100多所高校。并在重点行业中的政务云、教育云、企业云、卫生云四大领域，拥有超过3000多个用户，获得了国内政务云市场份额第一、国产虚拟化市场份额第一、国内超融合市场份额第一的领先地位。

亚信安全与新华三的合作，在开放、共享、融合的理念上保持一致，这为深入合作提供了最坚固的纽带，必将为云计算和信息安全行业及产业创造更多的生态价值。