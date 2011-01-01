网络诈骗防不胜防？PC-cillin让你的手机撑起防骗保护伞

趋势科技，全新推出PC-cillin云安全软件移动安全版，不仅可通过WRS网页信誉评估、来电过滤等功能高效阻断移动网络诈骗，还能高效对抗木马、病毒、恶意网站等各种安全威胁，塑造安全的移动网络环境。

“熟人”发过来的求助短信、低价抢购的iPhone手机、“免费”领取的微信红包……生活中的这些移动网络诈骗陷阱让人防不胜防。而统计数据也表明，包括网络诈骗在内的移动安全威胁正在快速增长。去年新增5亿手机用户感染木马、新增1,403万个恶意应用，新发现4万个钓鱼链接，因网络威胁造成网民直接经济损失人均近万元……。在这些数字面前，再次印证了传统的免费手机管理软件提供的安全防护已力不从心。旨在帮助全球企业、个人消费者安享数字安全新生活的网络安全专家 ——趋势科技，全新推出PC-cillin云安全软件移动安全版，不仅可通过WRS网页信誉评估、来电过滤等功能高效阻断移动网络诈骗，还能高效对抗木马、病毒、恶意网站等各种安全威胁，塑造安全的移动网络环境。

高效对抗网络诈骗 移动生活触手可及

移动互联网的到来让移动设备成为我们必不可少的生活工具，购物、打车、娱乐…..移动设备已经接管了我们大半的数字生活。然而，数字生活的全面移动化也导致安全威胁更加多样化，特别是日益肆虐的网络诈骗让个人信息与财产成为不法分子的“猎物”。

趋势科技移动安全产品总监金敬秀表示：“从追踪数据来看，很多移动网络诈骗并非使用了高明的攻击技术，而是采用社交工程的攻击手法，利用人性中恐惧、贪小便宜等缺点。因此移动安全防护软件不仅仅应该承担核心的安全防护功能，还要成为消费者的安全‘管家’，帮助消费者保护个人隐私信息、尽可能规避各种移动安全隐患。”

为了帮助消费者对抗网络诈骗，PC-cillin云安全软件移动安全版提供了APP应用安全漏洞扫描、Wi-Fi扫描、安全浏览器、手机防盗、安全搜索等功能，能够在消费者连接Wi-Fi网络、浏览网页内容、搜索信息的时候，事先检查网络与数据的安全性，在醒目位置提醒有安全隐患的连接或内容，便于消费者主动规避，防范假冒银行、购物APP窃取账号及密码。此外，PC-cillin云安全软件移动安全版还能通过设定黑白名单过滤来电、检查网站中的可疑链接来封堵网络诈骗。

安享移动社交 还消费者一个干净的“朋友圈”

无论是电信诈骗还是“朋友”发来的恶意链接，其共同特征都是利用了用户的社交网络，伪装成熟人或是特定机构来骗取消费者的信任，这在对消费者的个人数据与财产带来严重威胁的同时，也让社交生活变得危机重重。“要提高移动社交的安全性，首先就是在移动社交时尽量避免个人数据的泄露。此外还最好通过移动安全软件来警示那些来自社交网站的可疑信息。”金敬秀指出。

趋势科技研究发现，很多个人社交数据泄露都是由于消费者不严格的隐私设定，因此，PC-cillin云安全软件移动安全版强化了隐私保护功能，可以主动预警社交网站上的隐私设定安全漏洞，防范不法分子通过公开渠道获取消费者的个人隐私。软件还针对APP中愈演愈烈的隐私外泄提供了云端拦截技术，实时检查下载程序中是否存在隐私泄露。而且，软件还能在移动设备的日常使用中，优化电池损耗、定位失窃设备，全面提高移动设备的应用体验。

为BYOD设备撑起网络安全防护伞

随着移动智能终端的迅速普及，越来越多的企业已经开始部署BYOD（自带设备办公）政策，手机、平板电脑的应用已经深入到业务流程。但与此同时，移动安全威胁已经日渐精进、复杂化，他们不再局限于推送垃圾广告、窃取话费，而是将目标瞄准了更有价值的企业数据、金融资产。2016年，趋势科技就监测到了多起针对移动终端的勒索软件攻击，受害者的操作系统系统或文件会被勒索软件锁死，常规的解密手段完全无用，除非支付赎金才能解开。

金敬秀表示：“移动安全威胁的复杂化让企业的BYOD政策面临着巨大的挑战。由于需要经常接入外网，很多BYOD设备的网络应用环境难以控制，这也给不法分子以大量的可乘之机。因此，企业用户最好能够在BYOD设备中部署功能全面的安全防护软件，从网页、邮件、APP等渠道全面防范移动安全威胁。”

基于长期互联网安全治理的专业经验和全球领先的治理理念，趋势科技推出的PC-cillin云安全软件移动安全版具备全面、专业的安全防护能力。其拥有的WRS网页信誉评估技术，可以过滤邮件、即时通讯、短信中的可疑链接，及时提醒用户进行防范。软件还具备APP应用安全漏洞扫描以及Wi-Fi安全检查功能，可提前检查出不安全的APP或Wi-Fi网络，并阻止用户的安装或是连接，从而全面保护BYOD设备免遭安全威胁。