重新审视网络可视化并进一步发掘其潜能

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根据思科视觉网络指数预测，2020年全球IP流量将达到现在的三倍，到2020年，将有263亿台设备接入互联网，全球固网宽带速度将从2015年的24.7 Mbps增长到2020年的47.7 Mbps。另根据《戴尔安全2016年度威胁报告》显示，恶意软件也在增加，2015年几乎翻了一番，达到81.9亿次左右。
总之，流经网络的数据会越来越多、速度会越来越快，但网络遭受攻击的次数也会越来越频繁。我们称这种数据为“动态数据”，保护它们十分必要。
动态数据呈爆炸式增长
在企业内部流动着多种类型的数据：知识产权、员工相关数据、收入和支出数据、客户相关数据、供应商和合作伙伴数据以及各种未知数据流。这种动态数据在整个企业中不断扩展，并在本地数据中心、私有云、公有云、远程站点和服务提供商网络之间传输。
一方面，这些数据已发展成为企业的命脉，但另一方面保护起来却比以往更加艰难，例如，根据ESG进行的一项调查显示，63%的受访者称，“在过去两年中，网络安全运维变得更加困难。”
基础设施日益复杂、不断扩展，流经其上的动态数据持续增长，往往是灾难起因。对企业的生产效率、安全性以及成败而言，对动态数据的可视化从来没有变的如此重要和急迫。
何为全面可视化？
全面有效的可视化解决方案必须能够对整个网络（物理、虚拟、云和混合）中的所有动态数据提供全面可视化。只有这样，IT团队才能有效地管理、保护和了解在其日益复杂的网络中动态数据的运行情况。
有效的可视化解决方案应该做到：
Gigamon可视化平台是一种能够实现对整个网络中动态数据全面可视化的基础架构，可进一步提升网络性能和安全性。在当前企业数据在流量、速度以及威胁方面持续呈现爆炸式增长的驱使下，这一功能显得尤为重要。
借助Gigamon可视化平台，IT团队可以有效地管理、保护和了解其网络中的重要因素。
了解Gigamon可视化平台的重要特性
Gigamon可视化平台作为唯一一种可覆盖所有这些功能的解决方案，其主要功能包括：
借助Gigamon可视化平台，IT团队可以有效地管理、保护和了解其网络中的重要事项：
Gigamon成立于2004年，一直保持市场份额排名第一的领导者地位，其发展速度比排名最接近的竞争厂商要快4-6倍，年度收入同比增长47％，拥有超过2200家客户，其中包括财富百强中的81家公司。同行业内，Gigamon在可视化基础架构研发上投入更多，并获得了35项专利，为越来越多的生态系统合作伙伴提供了优化和保护企业网络环境的最佳解决方案。
Gigamon在企业、运营商和政府部门领域拥有广泛的客户群，并向其提供市场领先的可视化解决方案。现在就联系Gigamon代表，让我们也帮助您的企业实现全面的可视性。
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