360虚拟化下一代防火墙入驻阿里云 引领云端防护新趋势

日前，360虚拟化下一代防火墙（vNGFW）正式入驻阿里云，开始为云端用户提供边界安全防护解决方案。云端用户只需在阿里云市场搜索“360防火墙”关键字即可购买体验，vNGFW可以帮助云端用户实现快速接入公有云基础设施，轻松完成云端业务的安全防护系统搭建。

日前，360虚拟化下一代防火墙（vNGFW）正式入驻阿里云，开始为云端用户提供边界安全防护解决方案。云端用户只需在阿里云市场搜索“360防火墙”关键字即可购买体验，vNGFW可以帮助云端用户实现快速接入公有云基础设施，轻松完成云端业务的安全防护系统搭建。

vNGFW解决了用户哪些难题？

在云环境中，vNGFW部署在更靠近虚拟机的位置，能够对云环境中南北流量进行隔离防护，同时还可以针对虚拟环境中威胁做到精准发现。

除了能够部署在阿里云这样的公有云环境，vNGFW也可以部署在专有云环境，与360云安全管理平台结合形成组合拳，来满足政企用户的特殊需求。

vNGFW有哪些优势？

随着云计算的大规模普及，越来越多的政企用户开始把业务部署在云端，云端业务和数据的安全迫在眉睫，虚拟化防火墙成为了云端安全防护的第一道防线，360虚拟化下一代防火墙除了基础的传统访问控制功能外，还提供了一整套应用层安全防护解决方案，能够最大化帮助政企用户应对云端的各种威胁和攻击。

首先，vNGFW实现病毒云查杀功能，可以第一时间拦截最新病毒、未知病毒，并将病毒库扩充到20亿。URL云联动更是极大扩充本地URL库，解决了本地URL库分类容量有限，资源不足的问题。

其次，vNGFW配备智能动态策略机制，当入侵防护、防弱口令扫描等模块对异常流量进行过滤识别后，防火墙会提取攻击特征并生成智能动态策略，当攻击持续不断流入防火墙时，攻击特征被记录的异常流量会直接命中动态策略，快速拦截在防火墙之外。

第三，vNGFW不仅提供基于网络层的攻击防护，并配备入侵防护、病毒检测、地址黑白名单、域名黑白名单功能。针对HTTP、DNS、DHCP等常见协议提供针对性、多级别、适用于不同用户场景的应用层安全防护，更提供木马专项查杀、防弱口令扫描等功能，有效保护用户业务系统的安全。

360企业安全集团副总裁王伟表示，“未来，360虚拟化下一代防火墙将尽可能多的适配国内外知名大型公有云和混合云平台，同时完善与云安全管理平台的结合，满足更多政企用户私有云环境下的不同应用场景需求。另外，还会不断的去适配各种虚拟化环境，支持各种的主流Hypervisor，为用户提供更全面的云端安全服务。”

据悉，2016年，360企业安全集团全资收购网神信息技术（北京）有限公司后，与其原有的北京奇安信科技有限公司整合，并进行了一系列产品线品牌的调整（如原有奇安信品牌、网神品牌、360品牌等），之后，其原有产品陆续统一为“360网神”系列推向市场端，获得市场的认可。