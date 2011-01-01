绿盟运用云能力补齐安全防护体系

如何扩展和完善自身现有的安全防护体系成为了企业下一步的重点工作，云化的网络安全解决方案就是一个很好的补充方式。在这方面，绿盟科技早有布局。

云计算对安全防护的影响不只有消极的一面，积极的一面是传统安全厂商更应该关注的。安全云化、安全大数据化、安全服务化、安全高端化正在成为安全发展的主旋律，刚过去的RSA2017大会上，安全行业正在发生变革的事实得到了广泛的肯定。成立于千禧年的绿盟科技也算是国内老牌网络安全厂商了，在安全技术变革的大潮中走在了前端。借着“RSA2017热点研讨会”的机会，绿盟科技副总裁周凯，就安全防护能力云化的趋势介绍了绿盟近期的进展。

目前，企业已经普遍认同网络安全防护的重要性，如何扩展和完善自身现有的安全防护体系成为了下一步的工作，云化的网络安全解决方案就是一个很好的补充方式。在这方面，绿盟科技早有布局。绿盟科技依靠自身安全产品技术与安全服务经验，结合绿盟科技7*24小时远程运营平台与安全专家团队，推出 “绿盟云”，提供高标准的SaaS服务。绿盟云可以被理解为绿盟科技的“云端安全服务专家”。周凯介绍，依托绿盟云平台，绿盟为客户落地提供了网站安全SaaS解决方案、移动安全SaaS解决方案和数据中心异常流量清洗解决方案，可以覆盖用户对网络评估、监测和防护的需求。

绿盟云产品与服务

云计算带来的技术优势不言而喻，安全产品的云化给用户带来的好处也可见一斑了。绿盟云将传统安全产品盒子转化为云上的安全能力，最终实现安全能力资源池化，为私有云、公有云用户提供智能、敏捷、可运营的纵深安全防御体系；同时，通过对绿盟科技的安全大数据分析平台、绿盟云、网站安全监控、态势感知等解决方案结合，形成整体的云计算安全防护解决方案。

举例来说，想必大家还记得两周前“世界级”开源架构Struts2上高危漏洞的爆出，绿盟云用自己的形式反映了此次漏洞的影响。从3月7日漏洞曝出到3月9日不到36个小时的时间里，大量的用户通过绿盟云紧急漏洞检测服务对自己的网站进行检测，共计 22000 余次，经过分析检测数据，可以清晰掌握受Struts2漏洞影响的行业、地域等特征。绿盟云在事后也针对被检出存在Struts2漏洞的设备提出了三种解决方式，包括尽快升级到不受影响的版本，并在升级前做好数据备份；对不便进行升级的用户提供了临时的解决方案；最终建议企业使用专业厂商的防护设备进行防护，对已有业务进行漏洞排查和修复，绿盟也推出针对该漏洞的紧急升级包。

周凯介绍，绿盟云提供多款产品与服务，可根据自身需求按需采买，操作便捷，点对点的解决安全问题，这就意味着，按需付费的云化安全解决方案经济实惠，可以大大节省企业在安全软件或设备方面的投入和维护成本，同时减少安全人员投入，节省人力资源成本和管理费用。在这些客户价值背后，是绿盟安全专家团队7x24小时的远程维护、在线检测和系统升级，大大降低了用户自身的安全防护工作量，从而能够让企业将更多的精力专注于核心业务。

据了解，绿盟云已经与众多公有云、行业云、数据中心等伙伴达成合作。去年4月，绿盟科技与阿里云盾展开战略合作，在流量清洗领域优势互补，为使用云服务的客户提供全面的安全防护，通过双方联合打造的抗D混合清洗方案，既能有效应对各种复杂的应用层混合DDoS攻击，也可以轻松应对突发的大流量攻击，最高可抵御300G的DDoS流量。除此以外，腾讯云、金山云、华为企业云、青云、AWS、云杉网络等也是绿盟科技的合作伙伴。周凯表示：“绿盟将继续致力于为企业客户提供专业的SAAS安全服务，帮助客户解决安全问题。”