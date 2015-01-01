中亦科技田传科：IT运维的热兵器时代即将到来

在日前接受媒体采访时，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称：中亦科技）总裁田传科表示，运维方式是随着IT技术的发展而变化的， IT基础架构层已经经历了孤岛式服务器、传统数据中心的阶段，而云计算的成熟正在使IT运维产生新的变化。

在日前接受媒体采访时，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称：中亦科技）总裁田传科表示，运维方式是随着IT技术的发展而变化的， IT基础架构层已经经历了孤岛式服务器、传统数据中心的阶段，而云计算的成熟正在使IT运维产生新的变化。

北京中亦安图科技股份有限公司总裁田传科

正是由于系统不能将孤岛式的服务器互联起来，用户不同业务服务器之间资源不能互用，导致了传统数据中心的出现。建立数据中心的初衷是存储数据和信息，但随着技术的发展，业务量的增多，用户发现了一种按需付费、降低成本的更好模式，因此，云应运而生。

田传科表示，云是随着虚拟化、负载均衡、分部式系统等技术的成熟而出现的。公有云节约资源、成本低，但也有其显著特点就是标准化程度高。他形象的把公有云和传统数据中心比喻成青年公寓和别墅，初创企业租住青年公寓具有良好的性价比，但像金融行业的企业由于业务复杂性、连续性和安全等因素，很难要求他们将所有核心业务迁移到公有云，但可以把一部分非核心业务进行迁移，以降低IT运营成本。田传科总结说，无论是传统数据中心还是云都有他们存在的意义和场景，我们不认为云会完全替代传统数据中心，未来企业的IT基础架构应该是混合云，是云和传统数据中心融合发展。

作为一家能够提供包括系统、数据库、中间件、存储、服务器、网络等整个IT基础架构层面的运维服务的企业，中亦科技的服务也在随着行业发展趋势的变化而发生改变。

首先，中亦科技能够帮助用户在传统数据中心构建私有云、混合云。在传统数据中心和公有云之间架起桥梁，使各自更好的发挥特长。

其次，中亦科技提出了自动化运维管理。田传科表示，由于之前运维经验的积累，中亦科技发现，自动化运维并非要实现全部自动化。其实在传统数据中心中，整个运维工作中的30%-40%是不需要人工的，比如说某个报警灯亮了、某个连接出现了问题。这些问题其实是标准化的，解决问题的方法也是标准化的，只要设置好了参数和步骤，就能解决问题、实现自动化。但是另外的60%-70%仍然需要人工介入，因为这一部分是非标准化情况下安全运行的保证。与此同时，田传科强调，云运维拿到传统数据中心的运维中是不合适的，因为有标准化和非标准化的差别。

目前，中亦科技的自动化软件相对已经成熟。中亦科技自动化运维管理平台通过自动化管理模块对所有系统（服务器、分区、OS、集群、数据库、中间件等）进行管理，实现基础运维、安装配置、审计合规、运维流程、服务安全等的自动化功能，同时，通过自动信息收集，将运维信息、性能数据保存在配置管理数据库模块中，进行数据挖掘及趋势分析，并通过一体化运维门户实现综合运维展示、运维数据查询、性能容量分析功能的展示。

中亦科技自动化运维管理平台结构图

第三是对数据中心存量市场的优化。田传科告诉记者，国内用户在很长一段时间都热衷于IT基础架构的构建，大家都在购买设备去建立数据中心。每当设备出现问题、性能下降的时候，选择重新购置设备，而非将现有设备进行优化，导致数据中心设备的存量市场非常庞大。而目前，随着我国由粗犷式发展向集约化发展转型，用户的意识发生了转变，越来越多的用户选择了对原有设备进行优化去提高性能，因此存量市场的优化有很大的空间。中亦科技在这个细分市场拥有丰富的实施经验和众多的成功案例，今后也将会继续把这种优化理念推向更多的用户。

在田传科看来，IT运维依靠纯人工的冷兵器时代已经过去，自动化运维的热兵器时代即将到来。未来的运维市场应该是这样的： 40%的IT运维实现自动化，剩下60%则靠优化来提高性能。