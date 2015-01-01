SonicWall联手SentinelOne提供自动化实时漏洞检测、防护和修复服务

SonicWall公司与正在变革端点防护的SentinelOne公司于今天宣布签署一项新协议，将SentinelOne的下一代端点防护与SonicWall的下一代防火墙（NGFW）解决方案整合到一起。

保护着全球超过100万个网络、值得信赖的安全合作伙伴SonicWall公司与正在变革端点防护的SentinelOne公司于今天宣布签署一项新协议，将SentinelOne的下一代端点防护与SonicWall的下一代防火墙（NGFW）解决方案整合到一起。通过将这两个强大的解决方案整合，SonicWall和SentinelOne能够自动处理SentinelOne端点防护平台（EPP）的分发和执行，如遇感染，还可以通过逆向修改系统和文件来确保自动修复勒索软件等恶意攻击。

NSS实验室首席执行官Vikram Phatak表示：“WannaCry和NotPetya等全球知名攻击事件的爆发表明，一旦勒索软件渗透到网络中，其破坏性就会在几分钟内扩散。这一联合解决方案能够检测现有和新威胁，并迅速地自动响应，同时能帮助用户简化正在进行的端点防护。”

通过整合两个解决方案，SonicWall和SentinelOne将让管理员不仅能够制定安全策略，决定哪些人必须在其设备上运行端点解决方案，还能添加控制权限，以确保设备在需要时运行该端点客户端。通过合作，SonicWall和SentinelOne还将提供威胁情报共享，结合来自SonicWall Capture 威胁防护网络以及SentinelOne端点数据的威胁情报，SonicWall和SentinelOne能够以行业极快的速度实现对恶意软件从未知到已知的转换。此外，该联合解决方案提供的关键功能特性还包括：

Ÿ 基于策略的执行、合规、隔离及修复

Ÿ 基于云的集中管理与分析

Ÿ 通过行为模型和机器学习进行动态检测

Ÿ 自动修复勒索软件和其它先进威胁

SentinelOne公司首席执行官Tomer Weingarten表示：“借助我们整合的解决方案，企业就不再需要采购单独的端点解决方案并雇佣专人进行端点防护的安装与维护。我们很荣幸能够与SonicWall合作以扩大我们的中小企业市场业务，联合提供在我们看来目前最有效、最全面、可负担的下一代端点防护解决方案。我们共同为用户消除复杂性，并帮助用户解决业务环境中的现实问题，同时继续阻挡最先进且之前未出现过的网络威胁。”

SentinelOne在2017年Gartner魔力象限中被评为“最有远见”的厂商，获得了NSS实验室的先进端点防护“推荐”评级，并不断被领先防病毒测试机构评为顶级EPP产品。SonicWall则连续五年在业界最全面的下一代防火墙实地测试——NSS实验室的下一代防火墙测试中表现出色。

SonicWall公司总裁兼首席执行官Bill Conner表示：“今天与SentinelOne宣布的合作协议标志着SonicWall发展历程中另一重要篇章，我们将为客户提供更新、更强大的保护。这两个强大的解决方案将为全球中小型企业带来企业级安全措施，帮助企业实现自动检测、防护、修复和合规。整合的解决方案将自动化实时漏洞检测和预防提升到新的高度，从而让我们的客户得以专注于自己的核心业务，不再惴惴不安。”

SonicWall和SentinelOne的联合解决方案为那些运行Windows、Linux、Mac OS X和VDI用户提供保护，将于2018年初开始发售。